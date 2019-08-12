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Кенгуру резвятся в снегу: впервые за 35 лет на юго-восточном побережье Австралии прошел снегопад (видео)

16:32 12 августа 2019 65
Кенгуру в снегу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В ряде районов на юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет прошел снегопад. Снег в штаты Виктория и Новый Южный Уэльс, а также в некоторые регионы Квинсленда, принес ледяной антарктический фронт. Метели сопровождались сильным ветром. Как сообщает издание News.com.au, местные жители и туристы имели редчайшую возможность наблюдать, как на снегу резвятся кенгуру.

На дорогах произошло множество ДТП, обусловленных сложными погодными условиями. 

В штате Виктория погибла женщина, когда на ее машину рухнуло поваленное дерево. Госпитализированы мужчина и двое детей, находившиеся в той же машине – в возрасте четырех и пяти лет.

Местные городские коммунальные службы не были готовы к такой погоды. Часть дорог вообще оказалась закрыта.


В январе 2018 года, как писали «ФАКТЫ», снег посреди австралийского лета выпал в горных районах штата Виктория, а также на острове Тасмания.

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