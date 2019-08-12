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Мир

Многомиллионая яхта врезалась в причал, напугав посетителей ресторана (видео)

16:58 12 августа 2019 259
Яхта
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Многомиллионая суперяхта Moatize врезалась в причал австралийского города Кэрнс, напугав при этом посетителей ресторана. У судна длиной 45,6 метра вышел из строя один из двигателей, в результате чего была утерян контроль над ее управлением. Часть экипажа яхты бросилась на палубу, сигнализируя людям, чтобы они отошли подальше. Остальные в это время пытались затормозить и свести к минимуму потенциальный ущерб, спустив якорь.

Как сообщает News.com.au, посетители и сотрудники прибрежного ресторана Prawn Star, в который был превращен старый траулер, испытали незабываемые впечатления.

«Было очень страшно. Все кричали и были очень напуганы. Но никто не пострадал, и это главное… Я предложила людям бесплатное пиво, однако они сказали, что это было лучшее развлечение в их жизни за последние годы, поэтому они уже не особенно беспокоятся о бесплатном пиве… Один из посетителей сказал, что почувствовал себя героем фильма „Скорость 2“», — рассказала менеджер ресторана Кэй Грин. Ресторан пришлось временно закрыть, поскольку яхта повредила один из его понтонов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в Венеции, когда круизный лайнер врезался в туристическое судно и причал.


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