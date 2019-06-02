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Мир

В Венеции круизный лайнер врезался в причал и туристическое судно (видео)

14:48 2 июня 2019 6
Врезавшийся в причал лайнер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и в туристический теплоход. Это произошло после того, как оборвался трос, соединяющий корабль с буксиром.

В Венеции круизный лайнер Opera потерял управления и врезался в причал и в туристический теплоход Michelangelo. При этом, как сообщает ANSA, пострадали по меньшей мере пять человек.

Лайнер Opera зарегистрирован в Панаме и вмещает 2679 пассажиров. На борту туристического теплохода находилось 110 пассажиров.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Будапеште в результате столкновения речного лайнера с прогулочным теплоходом на Дунае погибли семь человек и 21 считаются пропавшими без вести.

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