25.11 / 25.43 28.05 / 28.51
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Горячая красотка в бордовом: Леонила Гузь показала сексуальную фигуру (фото)

21:13 12 августа 2019 185
Леонила Гузь
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после дисквалификации Вероники Дидусенко, не устает радовать поклонников соблазнительными фото. 20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором позирует в сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее формы и плоский живот.

«Бордовый цвет мне идёт?», — игриво спросила Леонила у подписчиков.

Девушка признается, что всегда мечтала выходить на подиум в качестве модели в показах Victoria’s Secret. Но считает, что помехой является ее рост, который составляет 173 см.

Напомним, Леонила Гузь представляла Украину на международном конкурсе красоты «Мисс мира» в Китае.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» она рассказывала, что перед конкурсом «Мисс мира» она поправилась на три килограмма и вообще не любит соблюдать диеты. Конституция организма позволяет есть все подряд и при этом не поправляться. Ей достаточно активного образа жизни и регулярных тренировок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер