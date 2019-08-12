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Горячая красотка в бордовом: Леонила Гузь показала сексуальную фигуру (фото)
Обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь, получившая корону после дисквалификации Вероники Дидусенко, не устает радовать поклонников соблазнительными фото. 20-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram очередной снимок, на котором позирует в сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее формы и плоский живот.
«Бордовый цвет мне идёт?», — игриво спросила Леонила у подписчиков.
Девушка признается, что всегда мечтала выходить на подиум в качестве модели в показах Victoria’s Secret. Но считает, что помехой является ее рост, который составляет 173 см.
Напомним, Леонила Гузь представляла Украину на международном конкурсе красоты «Мисс мира» в Китае.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» она рассказывала, что перед конкурсом «Мисс мира» она поправилась на три килограмма и вообще не любит соблюдать диеты. Конституция организма позволяет есть все подряд и при этом не поправляться. Ей достаточно активного образа жизни и регулярных тренировок.
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