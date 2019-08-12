Звезд лондонского "Арсенала" преследует уличная банда

Спорт

Звезды лондонского футбольного клуба «Арсенал» Месут Езил и Сеад Колашинац были вынуждены пропустить открытие нового сезона английской Премьер-лиги. Они не поехали со своей командой в Ньюкасл, где канониры одержали победу над хозяевами с минимальным преимуществом 1:0. Оказалось, что Месут и Сеад уже две недели живут под круглосуточной охраной полиции. Их дома стерегут офицеры со служебными собаками!

Впервые в истории английского футбола два ведущих игрока одного из лучших клубов страны не вышли на поле по соображениям личной безопасности. Эта история получила широкий резонанс в СМИ.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 25 июля Езил и Колашинац подверглись вооруженному нападению в Лондоне. Их атаковали двое неизвестных с ножами. Нападавшие были на скутерах. Их лиц никто не сумел разглядеть из-за защитных шлемов.

Нападение было совершено на севере Лондона в районе Голдерс-Грин. Месут и Сеад ехали на автомобиле Езила — черном Mercedes G-Class SUV. Преступники догнали их и попытались открыть дверь со стороны пассажира, где сидел Колашинац. Но Месуту удалось оторваться от них.

Бандиты не успокоились. Они снова догнали Mercedes. Тогда Езил резко затормозил возле турецкого ресторана и выскочил из машины, чтобы позвать подмогу. Он знал работников этого заведения. Тем временем Колашинац голыми руками отбивался от вооруженных преследователей. Сеада спасло то, что работники ресторана выбежали на улицу и принялись кричать. Бандиты уехали.

Казалось, инцидент был исчерпан. Футболисты дали показания полиции, а та занялась поиском нападавших.

Однако 8 августа у дома Езила появились два турка. Они попытались проникнуть в жилье Месута. Охрана их остановила. Завязалась драка. Приехала полиция и задержала непрошеных гостей. Ими оказались 27-летние Ферхат Эркан и Саламан Экинчи. Суд над ними назначен на 9 сентября.

Стало очевидно, что уличная банда решила отомстить футболистам. Возможно, 25 июля преступников интересовали только дорогие часы Месута и Сеада. Но теперь члены банды хотят получить по максимуму с игроков «Арсенала». У Езила и Колашинаца есть, что отбирать. Месут получает 300 тысяч фунтов в неделю (более 400 тысяч долларов).

По данным британской газеты The Sun, новых попыток нападения на Месута и Сеада было, на самом деле, больше. Полиция отнеслась к этому очень серьезно. Пока не ясно, какая именно уличная банда взъелась на футболистов. Руководство клуба решило не рисковать. Поэтому оба игрока получили отпуск, пока ситуация не разрешится. Дело настолько серьезное, что жена Колашинаца Бэлла улетела в Германию.

Месут и Сеад давно дружат. Оба родились и выросли в Германии. Там начинали свою карьеру. Езил появился на свет в семье выходцев из Турции. Родители Колашинаца приехали в Германию из Боснии. Когда оба игрока оказались в «Арсенале», их дружба еще больше окрепла.

В этой истории есть еще один интересный момент. У Колашинаца очень много друзей и знакомых в Лондоне, приехавших в британскую столицу из стран Восточной Европы. И вот другая уличная банда решила защитить Сеада и его друга Месута. Местные СМИ утверждают, что эта преступная группировка сообщает футболистам информацию о планах преследующей их банды. Полиция опасается, что такая «опека» может привести в итоге к крупным уличным разборкам между двумя группировками.

Следующий матч «Арсенал» сыграет дома 17 августа с клубом «Бернли». Выйдут ли Езил и Колашинац на поле, пока никто сказать не может.

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