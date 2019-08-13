Супрун просит созвать заседание СНБО: что произошло

Политика

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно вакцинации населения.

Супрун заявила, что она писала президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку по этому поводу, но ее призывы остаются без ответа. Она отметила, что в западных странах первые лица страны активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться.

«Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны — мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставается лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями», — написала и.о. министра в Facebook.

В Украине, по словам Супрун, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

«В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно», — пишет она.

Супрун сообщила, что в стране стабильно высокий уровень заболеваемости инфекционными болезнями — по многим показателям он растет (гемофильная инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк).

Как писали «ФАКТЫ», ранее по инициативе Минздрава в Украине стартовала кампания «Вакцинированы — значит защищены». Она предусматривает, что каждый взрослый может бесплатно привиться от дифтерии и столбняка.

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