- 09:18 Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:14 Перепутал органы: женщина впала в кому из-за ошибки анестезиолога
- 09:12 Не угодили с подарком: парень утопил в реке новый BMW потому, что хотел получить от родителей Jaguar
- 09:07 Пассажирам украинских поездов готовят неприятный «сюрприз»
- 09:03 В Днепре иностранец открыл стрельбу по прохожим на территории школы
- 08:52 Джошуа – Руис: боксеры согласовали детали реванша и подписали контракт на бой
- 08:46 «Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 08:40 Почему расстались Майли Сайрус и Лиам Хемсорвт: названы причины
- 08:28 Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 08:26 Супрун просит созвать заседание СНБО: что произошло
- 08:04 Эксперт опровергает убыточность формулы «Роттердам+»
- 07:53 «Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Супрун просит созвать заседание СНБО: что произошло
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно вакцинации населения.
Супрун заявила, что она писала президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку по этому поводу, но ее призывы остаются без ответа. Она отметила, что в западных странах первые лица страны активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться.
«Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны — мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставается лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями», — написала и.о. министра в Facebook.
В Украине, по словам Супрун, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.
«В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно», — пишет она.
Супрун сообщила, что в стране стабильно высокий уровень заболеваемости инфекционными болезнями — по многим показателям он растет (гемофильная инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк).
Как писали «ФАКТЫ», ранее по инициативе Минздрава в Украине стартовала кампания «Вакцинированы — значит защищены». Она предусматривает, что каждый взрослый может бесплатно привиться от дифтерии и столбняка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...