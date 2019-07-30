«Прививку от дифтерии и столбняка взрослому человеку нужно повторять каждые десять лет» — Супрун

Здоровье и медицина

Хотя семейные врачи утверждают, что сегодня все больше взрослых людей интересуются, как сделать прививку, ситуация с корью, дифтерией и столбняком в Украине остается тревожной. Поэтому по инициативе Минздрава 29 июля в Украине стартовала кампания «Вакцинированы — значит защищены». Она предусматривает, что каждый взрослый может бесплатно привиться от дифтерии и столбняка. Ранее в Минздраве озвучили шокирующую статистику о заболевших корью украинцах.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита и писатель Сергей Жадан показательно, в присутствии журналистов, сделали прививку от дифтерии и столбняка в одной из столичных амбулаторий семейной медицины.

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«Низкий уровень охвата прививками от кори — одна из причин вспышки этой инфекции в Украине, — подчеркнула Ульяна Супрун. — Начиная с лета 2017 года, от осложнений кори умерли 39 человек. А дифтерия — страшнее кори. Смертность намного выше: из тысячи больных умирает от 50 до 100 людей. Защищены только те, кто сделал прививку. Призываю каждого: обратитесь к семейному врачу, проверьте, когда в последний раз проходили вакцинацию, и при необходимости сделайте прививку. Вакцины есть. Они качественные, безопасные и бесплатные».

А Владимир Курпита напомнил, что дети получают шесть доз вакцины от дифтерии и столбняка, а затем необходима ревакцинация каждые десять лет уже во взрослом возрасте.

Дифтерия особенно опасна тем, что ее легко спутать с ангиной. Человек, которого беспокоят боль в горле, повышенная температура, налет на миндалинах, затрудненное глотание, иногда не считает нужным обращаться к врачу. Это ошибка, которая может стоит жизни! Образование плотной пленки и отек слизистой оболочки может заблокировать дыхательные пути и привести к смерти. А дифтерийный токсин, попавший в кровь, поражает ткани почек, сердца, нервной системы, вызывая тяжелые осложнения.

Опытные врачи и сегодня с ужасом вспоминают вспышку дифтерии в постсоветских странах в 90-х годах прошлого столетия. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета, доктора медицинских наук профессора Ольги Голубовской, она была самой крупной в мире с момента введения вакцинации и вошла во все учебники и отчеты Всемирной организации здравоохранения: «Я до сих пор вспоминаю тот период, как какую-то страшную сказку. Только по официальным данным, которые, как известно, можно смело умножать на десять при оценке жертв почти всех инфекционных болезней, в ту эпидемию 1990—1995 годов заболело около 160 тысяч человек, 5000 погибло».

В Украине с 1991 по 1998 год дифтерия поразила около 20 тысяч человек, у 700 из них забрала жизнь. В прошлом году у нас зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией. Но эта инфекция опасна еще и тем, что быстро распространяется: она передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно и через предметы обихода, посуду, игрушки.

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Не менее грозное заболевание и столбняк. В этом году в Украине зарегистрировано пять случаев столбняка, один из которых закончился смертью больного. В организм человека возбудитель столбняка (бактерии в виде спор) попадает через раны или порезы, укусы животных, повреждения кожи острыми предметами — гвоздями, осколками стекла, обломками деревьев. В ране начинают развиваться бактерии, которые вырабатывают токсин, губительно действующий на нервную систему.

Заболевание проявляется подергиванием и возникновением сильных и болезненных спазмов мышц. Иногда мышечный спазм настолько мощный, что тело человека изгибается дугой. Если пострадавшему не оказать своевременную помощь — не ввести столбнячный анатоксин, — болезнь может закончиться смертью. Важно знать, что даже тот, кто перенес столбняк, не защищен от повторного заражения, поэтому прививка нужна в любом случае.

Ранее Ульяна Супрун напомнила советнику президента по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому, «что что не бывает никаких „иммунных потребностей нации“, а болезни не знают национальных или территориальных границ».

А Всемирная организация здравоохранения официально признала отказ от вакцинации глобальной угрозой человечеству.

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