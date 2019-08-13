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Пассажирам украинских поездов готовят неприятный «сюрприз»
В «Укрзалізниці», которая в 2019 году планировала два повышения цен на билеты, в очередной раз заявили о необходимости повышения тарифов на пассажирские перевозки.
Так, руководитель компании Евгений Кравцов в интервью «УНИАН» сообщил, что «Укрзалізниця» обратится за соответствующим разрешением к правительству, дабы повысить цены на билеты до уровня себестоимости перевозок, отметив, что в данный момент этот вид деятельности является убыточным.
«Укрзалізниця» не должна оказывать услуги государству ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании", — отметил он, добавив, что для спокойного прохождения пиковых периодов парк следует увеличить на 15−20 процентов.
«В данный момент есть порядка трех тысяч вагонов, нужно еще примерно пятьсот», — сообщил Кравцов и уточнил, что решение проблемы с перевозкой пассажиров также связано с переходом на скоростной режим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», второе повышение цен на билеты для пассажиров компания запланировала на 1 октября 2019 года.
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