Надоела: в Одессе мужчина сбросил с балкона жену

Происшествия

В густонаселенном жилом массиве Одессы — Черемушки — с третьего этажа многоквартирного дома «выпала» 56-летня женщина. Пострадавшую, которая едва не скончалась на месте происшествия, «скорая помощь» доставила в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациентки множественные переломы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ранее в Николаеве поздно вечером пожилую женщину сбросил с балкона седьмого этажа ее пьяный сын.

Как сообщили в полиции, ЧП в Одессе произошло на улице Космонавтов. По предварительным данным, пострадавшая не сама упала с такой высоты, а ее сбросил 32— летний гражданский муж.

Подозреваемый задержан. По факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве после совместного застолья мужчина выбросил из окна соседку по дому.

Также в России мать выбросила из окна двухлетнюю дочку и выпрыгнула вслед за ней.

А в Чугуеве Харьковской области отец выбросил из окна четвертого этажа пятилетнего сына.



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