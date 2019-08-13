25.11 / 25.40 28.03 / 28.47
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Надоела: в Одессе мужчина сбросил с балкона жену

9:36 13 августа 2019 771
руки в наручниках
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В густонаселенном жилом массиве Одессы — Черемушки — с третьего этажа многоквартирного дома «выпала» 56-летня женщина. Пострадавшую, которая едва не скончалась на месте происшествия, «скорая помощь» доставила в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациентки множественные переломы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ранее в Николаеве поздно вечером пожилую женщину сбросил с балкона седьмого этажа ее пьяный сын.

Как сообщили в полиции, ЧП в Одессе произошло на улице Космонавтов. По предварительным данным, пострадавшая не сама упала с такой высоты, а ее сбросил 32— летний гражданский муж.

Подозреваемый задержан. По факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве после совместного застолья мужчина выбросил из окна соседку по дому.

Также в России мать выбросила из окна двухлетнюю дочку и выпрыгнула вслед за ней.

А в Чугуеве Харьковской области отец выбросил из окна четвертого этажа пятилетнего сына.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер