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Надоела: в Одессе мужчина сбросил с балкона жену
В густонаселенном жилом массиве Одессы — Черемушки — с третьего этажа многоквартирного дома «выпала» 56-летня женщина. Пострадавшую, которая едва не скончалась на месте происшествия, «скорая помощь» доставила в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациентки множественные переломы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ранее в Николаеве поздно вечером пожилую женщину сбросил с балкона седьмого этажа ее пьяный сын.
Как сообщили в полиции, ЧП в Одессе произошло на улице Космонавтов. По предварительным данным, пострадавшая не сама упала с такой высоты, а ее сбросил 32— летний гражданский муж.
Подозреваемый задержан. По факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве после совместного застолья мужчина выбросил из окна соседку по дому.
Также в России мать выбросила из окна двухлетнюю дочку и выпрыгнула вслед за ней.
А в Чугуеве Харьковской области отец выбросил из окна четвертого этажа пятилетнего сына.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!