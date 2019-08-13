Шоу-бизнес

В украинский прокат выходят три новых фильма, в том числе нашумевшая картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Для похода в кино всей семьей подойдет приключенческая лента «Дора и затерянный город». Подростков и их родителей, возможно, заинтересует комедия «Хорошие мальчики».

«Однажды в… Голливуде»

(16+, США, Sony Pictures, драма, бюджет — 96 миллионов долларов)

Этот фильм смело можно назвать не только премьерой недели, но и премьерой года! Судите сами: это первая картина, в которой вместе снялись суперзвезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом свел их вместе культовый режиссер Квентин Тарантино. Питт уже работал с ним в «Бесславных ублюдках», а Ди Каприо пока не доводилось. К этому творческому трио добивались еще и Аль Пачино, Марго Робби, Брюс Дерн, Тимоти Олифант, Дакота Фэннинг, Эмиль Хирш, Курт Расселл. Роль в картине стала последней в жизни популярного актера Люка Перри. Он скончался 4 марта 2019 года в возрасте 52 лет, когда Тарантино спешно завершал монтаж фильма, чтобы успеть включить его в основной конкурс Каннского международного кинофестиваля. В США «Однажды в… Голливуде» вышел в прокат 26 июля и собрал уже 108 миллионов долларов. Теперь картина появилась и в европейских кинотеатрах. Критики и зрители очень хорошо приняли ее. Многие отмечают то, как мастерски Тарантино передал атмосферу в США конца 60-х. Фильм стал по сути ностальгическим гимном старому Голливуду. Как всегда, у Квентина идеально подобрана музыка, и ее в картине много. Фоном для главной сюжетной линии служит потрясшее Америку убийство кинозвезды Шэрон Тейт и ее друзей, совершенное членами так называемой «семьи Мэнсона». Это были молодые люди, находившиеся под влиянием руководителя секты Чарльза Мэнсона. Сам он участия в убийствах не принимал. Тем не менее суд отправил его в тюрьму на долгие годы. Мэнсон умер за решеткой в ноябре 2017 года. Беременная супруга режиссера Романа Полански была зарезана в своем доме 9 августа 1969 года, ровно 50 лет назад. Подробнее о съемках картины «Однажды в… Голливуде» читайте на стр. 17−18, где опубликовано эксклюзивное интервью Питта, Ди Каприо и Робби.

«Дора и затерянный город»

(6+, США — Австралия, Paramount Pictures, приключения, бюджет — 49 миллионов долларов)

Фильм снят по мотивам популярного мультсериала «Дора-путешественница» американского телеканала Nickelodeon. Девочка Дора провела большую часть своей жизни в джунглях, исследуя их вместе с родителями, но все это едва ли помогло подготовиться к самому сложному испытанию — школе. Учеба и дисциплина не по душе главной героине. Она мечтает вернуться в джунгли и отправляется туда, чтобы спасти своих родителей и заодно раскрыть тайну затерянного города инков. Снял фильм режиссер Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье»). Роль Доры исполнила 18-летняя американская певица и актриса Изабела Монер («Трансформеры: Последний рыцарь»). Мать девочки сыграла кинозвезда Ева Лонгория (сериал «Отчаянные домохозяйки»). В американский прокат фильм вышел 9 августа и собрал пока 19,5 миллиона долларов.

«Хорошие мальчики»

(12+, США, Universal Pictures, комедия, бюджет — 20 миллионов долларов)

Фильм рассказывает о веселых приключениях троих шестиклассников, которые решили прогулять уроки. Они отправляются в полное приключений путешествие, прихватив с собой случайно добытые наркотики. А все потому, что друзья хотят добиться расположения девчонок и старшеклассников. Вот только путешествие их весьма ограничено по времени, поскольку нужно вернуться, чтобы успеть попасть на крутую вечеринку… Вот такую историю рассказали зрителям Джин Ступницки и Ли Айзенберг. Они уже не в первый раз работают вместе. По их сценариям были сняты комедии «Училка» с Камерон Диас и «Начало времен» с Джеком Блэком. Добавим, что Ступницки родился в Киеве 26 августа 1977 года. В 2000 году он окончил университет в Айове. В качестве режиссера выступает впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях голливудская студия Universal Pictures отменила выпуск сатирического триллера «Охота» (The Hunt), премьера которого в США была запланирована на 27 сентября, после критики Трампа.

«ФАКТЫ» также публиковали эксклюзивное интервью возлюбленной Леонардо Ди Каприо Камилы Морроне, которая призналась, что умирает от желания родить ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter