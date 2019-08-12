13 августа 2019

Непросто живётся левшам в наше время, ой, непросто. Судите сами. В мужской одежде все, например, шьётся так, чтобы пользоваться куртками, пиджаками, да и брюками удобно было правшам, но не левшам. По уставу полицейских служб во многих странах кобура с пистолетом должна висеть на поясе обязательно с правой стороны — чтобы правше удобно было в нужный момент мгновенно достать оружие. Ну, а кто-нибудь подумал о том, каково левше-полицейскому, оказавшемуся в стрессовой ситуации, начинать нащупывать пистолет в кобуре, плотно закреплённой с другой стороны тела?

Да и только ли в этом проблема? Обратите когда-нибудь внимание на то, сколько бытовых устройств, медицинского и научного оборудования и прочих весьма важных вещей созданы таким образом, чтобы это было удобно в первую очередь правшам. Я сам, кстати, правша, но, когда учился вождению автомобиля с механическим управлением, едва ли не терял сознание, представляя, насколько все это сложнее делать левше…

Правда, следует заметить, что так было не всегда. В прежние времена левшам было… ещё труднее. Если на средневековом суде свидетели утверждали, что подозреваемая «трогала скотину левой рукой», а сосед перед пожаром в жилище проходил мимо дома с левой стороны, то судьба подозреваемых считалась практически доказанной. Некоторые историки утверждают, что в вынесении приговора по обвинению Жанны Д’Арк едва ли не решающую роль сыграло то, что она была левшой.

И, несмотря на это, левши появлялись и продолжают появляться в нашей жизни, нередко доказывая то, что леворукость вовсе не недостаток, как считалось прежде, и никакая там не связь с дьявольщиной, как продолжают до сих пор считать в некоторых африканских странах, а, может быть, даже преимущество и яркое свидетельство присутствия таланта в человеке. В списке людей, деяниями которых гордится все человечество, множество леворуких знаменитостей — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Марк Твен, Пол Маккартни и Ринго Старр, Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Уинстон Черчилль, президенты США Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Барак Обама, королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям…

Сегодня в мире отмечается международный День левши. И это хороший повод для того, чтобы вспомнить о том, что все люди разные, но это не должно давать право большинству думать только о себе, не должно вынуждать нас к переучиванию детей в школах писать только правой рукой, что способно вызывать психологические стрессы и даже понижать успеваемость. Мы должны быть терпимее и внимательнее к другим людям. Даже если они не совсем такие, как мы.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…