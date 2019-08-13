Спорт

Лидеры сборной Украины по боксу не поедут на чемпионат мира в Россию

Ведущие боксеры украинской сборной пропустят 20-й чемпионат мира по боксу, который состоится с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом заявил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко. Более того, наша национальная федерация не намерена отправлять в Россию официальную делегацию.

Вместе с тем Подаваленко отметил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на состязания за свой счет, то они имеют на это право.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно выступать в России не будут», — добавил Александр Подаваленко.

Напомним, что с апреля 2018-го действует приказ Министерства молодежи и спорта Украины (номер 1554) «О запрете участия национальных сборных Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации».

Несмотря на пропуск мирового первенства, сборная Украины во главе с Леонидом Лоивским готовится к Олимпийским играм в Токио в очень плотном тренировочном и соревновательном графике. Главная задача — завоевать лицензии на Игры. В конце октября у наших ребят запланирован в Японии лицензионный турнир на Олимпиаду, в начале 2020-го — европейский лицензионный турнир, а в мае 2020-го — мировой лицензионный турнир.

Кстати, на Европейских играх в Минске медали Украине принесли Александр Хижняк (на фото), Виктор Выхрист и Николай Буценко. А на прошлом ЧМ-2017 в Гамбурге украинская сборная взяла всего одну награду: ныне почетный гражданин Полтавы Александр Хижняк завоевал «золото» в весовой категории до 75 кг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боксер Митрофанов под присмотром Ломаченко нокаутировал в Киеве опытного поляка.

Фото Getty Images



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