25.10 / 25.39 28.02 / 28.46
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Одессе запрещено купаться на пяти пляжах: список

11:21 13 августа 2019 56
пляж морской
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На значительной части одесского побережья морская вода не соответствует требованиям санитарных норм. Как сообщили в региональном лабораторном центре Минздрава Украины, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Белгород-Днестровского, а также Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов, более 90 проб морской воды исследованы на санитарно-микробиологические и химические показатели. Ранее специалисты Одесской областной лаборатории Минздрава разрешили одесситам и гостям города купаться лишь на двух пляжах из восьми.

Как отмечается, пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям на городских одесских пляжах 10-й, 13-й, 16-й станций Большого Фонтана, а также в «Аркадии» и «Отраде».

Помимо того, на территории области было отобрано 119 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 84 пробы на санитарно-химические показатели. Не отвечают требованиям государственных санитарных правил и норм по санитарно-микробиологическим показателям 17 проб, отобранных в Подольске, Ананьеве, селе Шабо Белгород-Днестровского района, Выгоде и Петровском Беляевского района, Грибовке и Дальнике Овидиопольского района, Великой Михайловке.

Не соответствуют нормам по санитарно-химическим показателям четыре пробы, отобранные в Шабо, Выгоде, а также в селах Теплица и Виноградовка Арцизского района.

Ранее в одесском горсовете сообщили, что пробы морской воды соответствуют нормам на всех пляжах Одессы, кроме одного.

А в воде у побережья оккупированного Россией Крыма обнаружили холерный вибрион.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер