В Одессе запрещено купаться на пяти пляжах: список

Общество и люди

На значительной части одесского побережья морская вода не соответствует требованиям санитарных норм. Как сообщили в региональном лабораторном центре Минздрава Украины, в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Белгород-Днестровского, а также Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов, более 90 проб морской воды исследованы на санитарно-микробиологические и химические показатели. Ранее специалисты Одесской областной лаборатории Минздрава разрешили одесситам и гостям города купаться лишь на двух пляжах из восьми.

Как отмечается, пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям на городских одесских пляжах 10-й, 13-й, 16-й станций Большого Фонтана, а также в «Аркадии» и «Отраде».

Помимо того, на территории области было отобрано 119 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 84 пробы на санитарно-химические показатели. Не отвечают требованиям государственных санитарных правил и норм по санитарно-микробиологическим показателям 17 проб, отобранных в Подольске, Ананьеве, селе Шабо Белгород-Днестровского района, Выгоде и Петровском Беляевского района, Грибовке и Дальнике Овидиопольского района, Великой Михайловке.

Не соответствуют нормам по санитарно-химическим показателям четыре пробы, отобранные в Шабо, Выгоде, а также в селах Теплица и Виноградовка Арцизского района.

Ранее в одесском горсовете сообщили, что пробы морской воды соответствуют нормам на всех пляжах Одессы, кроме одного.

А в воде у побережья оккупированного Россией Крыма обнаружили холерный вибрион.



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