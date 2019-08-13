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Временное снижение стоимости газа для Луганской ТЭС поможет избежать веерных отключений, — председатель Луганской ОГА
Луганская ТЭС вынужденно перешла на сжигание газа из-за блокирования РФ поставок угля на станцию. По словам председателя Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого, себестоимость производства электроэнергии на газу превышает граничные цены на электроэнергию. Соответственно, Кабмину нужно принять постановление о временном снижении стоимости газа для Луганской ТЭС до разблокирования поставок, поскольку в регионе могут возникнуть проблемы с энергоснабжением.
«Себестоимость 5,30 грн/кВт — если газ. Слишком высокая. И необходимо снижать стоимость газа для станции. Мое мнение, что Кабмину нужно принимать постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС. И, опять же, по углю ведь никакого решения нет, РФ заблокировала поставки антрацита, и они пока не разблокированы — ни одна тонна не зашла. И вопрос остается острым. Это непопулярное решение — компенсировать ТЭС цену газа, — но альтернативы ему нет», — подчеркнул Виталий Комарницкий.
Губернатор ЛОГА напомнил, что из-за дефицита электроэнергии в области могут быть отключения электроэнергии.
«40% потребляемой электроэнергии можем получить из энергосистемы, 60% - недостаток. И что? Веерные отключения, переход на альтернативные источники — генераторы. Ну, день-два соцобъекты так проработают… С 29 июля такая сложная ситуация, и что дальше будет? Сейчас очень болезненно все, и по углю вот стоит вопрос, сама ТЭС готова перейти на уголь марки Г, так мы уголь туда не можем доставить — вопрос блокировки железной дороги», — объяснил руководитель Луганской облгосадминистрации.
По его словам, администрация области уже направила соответствующие письма-уведомления о проблемах с энергообеспечением области в Кабмин.
«Мы уже все письма отправили в КМУ. Владимир Гройсман знает, это не новость, все властные органы в курсе. И СНБО тоже знает об этой проблеме», — отметил Виталий Комарницкий.
Как ранее сообщалось, по мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Украины Ивана Плачкова, для стабильной работы Луганской ТЭС нужно снизить для нее цену на газ, так как станция вынужденно перешла на этот вид топлива из-за блокирования поставок угля через Россию.
«Решать вопрос с угрозой отключения Луганской области от электроэнергии должен Совет национальной безопасности и обороны», — заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.
Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей.
С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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