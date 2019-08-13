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Солдаты НАТО уже в России: в сети рассказали об инциденте с памятником ветеранам (фото)
После того, как в российском Саратовском аграрного университета имени Вавилова накануне 9 мая стены общежития украсили плакатами с веселыми немецкими солдатами, новый скандал, на этот раз с солдатами НАТО на памятнике, разгорелся в Амурской области.
Как пишет местная пресса, в селе Дипкун Тындинского района на отремонтированном памятнике погибшим во время Второй мировой изобразили не советских солдат, а бойцов в американской экипировке. Это заметили местные жители, а вопрос поднял райденный депутат, заявивший, что на памятнике изобразили силуэты «солдат НАТО с американскими автоматами М-16».
В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области согласились, что изображение на мемориале не имеет никакого отношения к событиям Второй мировой, но посоветовали решить этот вопрос на местном уровне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову в Москве вместо чертежа автомата АК-47 изобразили схему винтовки Sturmgewehr 44 авторства конструктора Хуго Шмайссера. Позже эту схему удалили.
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