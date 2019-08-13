- 13:52 В Киеве мужчина отомстил водителю, который едва не задавил его ребенка на тротуаре
- 13:50 Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице
- 13:28 Ложки, полотенца и даже подушки: стало известно, что чаще всего крадут украинцы в поездах "Укрзалізниці"
- 13:26 Трамп назвал российскую ракету, которая взорвалась в Архангельской области
- 13:24 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 13:20 В России загорелся трехпалубный теплоход: опубликованы фото и видео с места происшествия
- 13:16 По дороге в баню: Настя Ивлеева повеселила сеть забавными танцами с вениками
- 13:09 Формула «Роттердам+» спасла угольную отрасль, — Волынец
- 13:09 Данилюк оценил возможность снятия блокады Донбасса
- 13:01 «Бавария» усилилась вице-чемпионом мира, которого недавно ограбили
- 12:57 В дельте Днестра уничтожают молодняк уток и лебедей: экологи бьют тревогу
- 12:57 В центре Киева изменится работа трех станций метро: когда и почему
«Бавария» усилилась вице-чемпионом мира, которого недавно ограбили (фото)
Сильнейший клуб Германии «Бавария» объявил о переходе на правах аренды вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии полузащитника «Интера» Ивана Перишича, которого недавно ограбили в Италии. Соглашение рассчитано на один сезон, но у немецкого гранда есть возможность выкупа 30-летнего футболиста.
По неофициальной информации, за аренду «Бавария» заплатит 5 млн евро, а выкупить игрока сможет еще за 20 млн.
«Я очень рад вернуться в Германию. „Бавария“ — один из самых больших клубов Европы. Мы хотим добиться успеха не только в чемпионате и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов», — цитирует Ивана Перишича пресс-служба мюнхенского клуба.
Иван Перишич со знаменитыми экс-футболистами «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и Карлом-Хайнцом Румменигге
Напомним, что до перехода в «Интер» в 2015 году хорват выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию» (выиграл чемпионат и Кубок страны в 2012-м) и «Вольфсбург» (Кубок Германии в 2015-м). Также на счету Перишича 82 матча и 23 гола в футболке сборной Хорватии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» перед расставанием с Рибери и Роббеном выиграла немецкую бундеслигу.
Фото ФК «Бавария»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...