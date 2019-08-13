Спорт

«Бавария» усилилась вице-чемпионом мира, которого недавно ограбили (фото)

Сильнейший клуб Германии «Бавария» объявил о переходе на правах аренды вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии полузащитника «Интера» Ивана Перишича, которого недавно ограбили в Италии. Соглашение рассчитано на один сезон, но у немецкого гранда есть возможность выкупа 30-летнего футболиста.

По неофициальной информации, за аренду «Бавария» заплатит 5 млн евро, а выкупить игрока сможет еще за 20 млн.

«Я очень рад вернуться в Германию. „Бавария“ — один из самых больших клубов Европы. Мы хотим добиться успеха не только в чемпионате и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов», — цитирует Ивана Перишича пресс-служба мюнхенского клуба.

Иван Перишич со знаменитыми экс-футболистами «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и Карлом-Хайнцом Румменигге

Напомним, что до перехода в «Интер» в 2015 году хорват выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию» (выиграл чемпионат и Кубок страны в 2012-м) и «Вольфсбург» (Кубок Германии в 2015-м). Также на счету Перишича 82 матча и 23 гола в футболке сборной Хорватии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» перед расставанием с Рибери и Роббеном выиграла немецкую бундеслигу.

Фото ФК «Бавария»





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