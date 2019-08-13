Трамп назвал российскую ракету, которая взорвалась в Архангельской области

Мир

Во вторник, 13 августа, президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области, который произошел 8 августа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Министерство обороны России пыталось скрыть трагедию и некоторое время не сообщало о случившемся. Общественность держали в неведении относительно того, что в районе взрыва резко увеличился уровень радиации. Только после того, как Росатом официально заявил о гибели под Северодвинском пяти своих специалистов, в Москве признали факт утечки радиации.

«Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал Трамп в Twitter.

По классификации НАТО, Skyfall — это новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой SSC-X-9 Skyfall. В России ее называют 9М730 «Буревестник».

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о ней в марте 2018 года, выступая перед депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. Он подчеркнул, что новое оружие успешно прошло испытания. Ракета якобы обладает неограниченной дальностью полета и является неуязвимой для всех существующих в мире систем ПРО.

Ранее о том, что в Архангельской области испытывали именно «Буревестник», написала газета The New York Times, сославшись на источник в Пентагоне. С изданием согласился американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

Напомним, по другой версии, взорвалась российская ракета «Циркон». Однако при всех вариантах у экспертов нет сомнений в том, что речь идет о новейшем российском оружии, оснащенном ядерными установками.

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