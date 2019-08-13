Происшествия

В Николаеве мать выбросила младенца в урну: момент преступления попал на видео

Обнаружено видео жуткого преступления, которое произошло в Николаеве 14 июля около 13:00. Тогда на 12-й платформе междугородного автовокзала в Ингульском районе города в контейнере для мусора был найден пакет с телом новорожденного ребенка. Пакет с трупом обнаружила уборщица и сразу вызвала полицию.

Момент, когда тело ребенка выбросили в урну, сняли камеры наблюдения. На видео не установленная пока женщина выбрасывает сверток. Она это или нет, должно установить следствие.

По данному факту начато уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка».

Полиция собирает информацию о женщинах, которые в недавнем прошлом находились на 8−9 месяце беременности, однако родившегося ребенка так никто и не видел. Правоохранители интересуются также теми, кто признавался, что вынашивает нежеланного ребенка.

Полезную для следствия информацию просят сообщать в Ингульский отдел полиции по адресу: ул. 12-я Продольная, 42а либо звонить по телефонам (0512) 53−18−53 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Черновцами мать выбросила своего трехлетнего сына, спрятав его тело в чемодан. Его нашли на пустыре случайные прохожие. Увидев в чемодане мертвого ребенка, они обратились в полицию. Горе-мать разыскивали около месяца.

А в самом Николаеве зимой 2018 года мать выбросила своего третьего ребенка в мусорный контейнер. Она родила его ночью на балконе и, прежде чем выбросить, убила с особой жестокостью.

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