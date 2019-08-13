Звездопады в августе: как правильно загадывать желания

Стиль жизни

Каждый год в августе можно наблюдать мощный метеоритный поток, который называют «звездным дождем». Его пик наблюдался в ночь с 12 на 13 августа. Теперь интенсивность звездопада пойдет на спад, но за ним все еще можно будет наблюдать до 24 августа. Как «звездный дождь» влияет на жителей Земли и что надо делать, когда падают звезды, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— То, что у нас принято романтично именовать звездопадом, не что иное, как поток мелких метеоритов, а если говорить еще проще, космический мусор — пыль, газы и частицы небесных тел разного размера, — говорит Валентина. — Закономерный вопрос: откуда он берется? Дело в том, что каждое лето Земля проходит через хвост кометы Свифта-Туттля, в котором как раз и находятся все эти осколки. Попадая в плотные слои земной атмосферы, они сгорают, раскалившись от трения ярко вспыхивая напоследок — именно об этом процессе мы и говорим: «Звезда упала!» — хотя к реальным звездам он, конечно же, никакого отношения не имеет. Как известно из школьного курса астрономии, реальные звезды не падают — они гаснут. Но на Земле еще десятки и сотни лет кажутся горящими, потому что их свет продолжает идти к нашей планете.

— Падающие звезды еще называют Персеидами.

— Потому что с Земли кажется, что метеоритный поток формируется на уровне созвездия Персея, названного так в честь героя древнегреческой мифологии, победившего Медузу Горгону и Атланта. Об этом явлении люди знали еще в глубокой древности — китайские ученые писали о нем в 36 году нашей эры, впоследствии о персеидах писали в своих трудах японские и корейские летописцы. Тот факт, что «звездопад» повторяется каждый год, установил бельгийский астроном и математик Адольф Кетле, а его связь с кометой Свифта-Туттля первым заметил итальянский астроном Джованни Виржинио Скиапарелли.

— В нынешнем году пик «падения звезд» уже прошел?

— Если по какой-то причине вы не смогли полюбоваться им в ночь с 12 на 13 августа, не расстраивайтесь — звездопад продолжится до 24 августа, правда, потом он уже не будет таким плотным. В период пика падения персеид они сгорают с максимальной частотой — до 120 «падающих звезд» в час (это приблизительно две в минуту), их прекрасно видно даже без специального астрологического оборудования. Правда, астрологи считают, что тем, кто действительно хочет получить удовольствие от этого замечательного зрелища, лучше на пару дней уехать из большого города — иллюминация мегаполиса, которая стоит над ним как огромный световой купол, может затмевать «падающие звезды». Единственное, что может помешать тем, кто живет в небольших городах и сельской местности, яркая Луна. Ее диск в это время будет практически полным (15 августа нас ждет полнолуние), но тут уж ничего не поделаешь. В любом случае, за персеидами лучше наблюдать на линии горизонта, астрономы считают, что там их видно лучше всего.

— Как повлияет метеоритный поток на жителей Земли?

— Для серьезного воздействия на нас причин нет — частички космического мусора слишком мелкие, чтобы можно было о нем говорить. Но, с другой стороны, у потока персеид очень большая плотность и высокая интенсивность, поэтому они, сгорая, могут исполнять наши желания — их энергии для этого вполне достаточно. Еще наши предки знали: увидел «падающую звезду», быстро загадывай самое заветное желание — оно обязательно исполнится. Это связано с представлениями людей о небе, как о чем-то величественном и могущественном, влияющем на жизнь на Земле. По прошествии столетий люди прошли путь от полного отрицания того, что небо (точнее, движущиеся по нему светила) как-то воздействуют на нас, до понимания, что это действительно так. Правда, на деле все не так просто, как на словах: «падение звезд» длится мгновение, поэтому можно и не успеть проговорить свой текст. Кстати, скорее всего, именно поэтому люди всегда верили в то, что такие желания имеют свойство сбываться: если ухитришься в короткое время попросить то, о чем мечтаешь, мироздание отнесется к твоей просьбе снисходительно.

— Как же успеть это сделать?

— Существует несколько хитростей, которые позволят вам справиться с этой задачей. Формулируйте свое желание максимально кратко, но, тем не менее, с учетом всех деталей. Например, предложение «хочу получить машину», может принести вам совсем не то, о чем вы мечтаете на самом деле — вряд ли вас порадует игрушечный автомобиль или елочная игрушка в виде него, поэтому к слову «машина» стоит прибавить марку, о которой вы мечтаете. Хотите получить дом или квартиру? Уточните местность, в которой хотите жить, и хотя бы количество этажей и комнат, на которые вы рассчитываете. А вот пожелание: «Хочу встретить свою судьбу», годится и так — мироздание само выберет человека, которые вам подходит лучше других.

Важно, чтобы текст вашего желания не содержал негатива по отношению к другим людям (в противном случае вы можете получить так называемую «обратку» — бумеранг). Вообще лучше, если он будет касаться только вас. И не стоит держаться за загаданное желание — отпустите его вместе со «сгоревшей звездой», так оно быстрее исполнится.

— Что делать, если растеряешься и не успеешь загадать желание?

— Можно попробовать визуализировать свое желание: закрыть глаза и снова «увидеть» «падение звезд», которое только что произошло на ваших глазах. Ну, а во время картины, которую вы проживете во второй раз, загадайте свое желание и ждите, пока оно исполнится.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, почему август считается непростым месяцем и как природные катаклизмы, а также разного рода трагические события связаны с движением небесных тел.

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