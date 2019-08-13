Политика

Старший по медалям: Зеленский придумал Богдану еще одну обязанность

Глава Офиса президента Андрей Богдан назначен председателем Комиссии государственных наград и геральдики. Указ об этом был подписан президентом Зеленским.

Комиссия по геральдике, действующая при президенте Украины, участвует в разработке эскизов новых орденов, медалей, почетных знаков, готовит списки будущих обладателей государственных наград, а также выступает с ходатайствами по поводу лишения регалий.

Кроме Богдана, в обновленный состав комиссии вошли руководитель аппарата президентского Офиса Алексей Днепров, руководитель профильного департамента в ОП Андрей Осидак и глава управления по военной безопасности в ОП Алексей Покотило.

В комиссию планируется включить 14 человек. В том числе при желании в работе комиссии могут участвовать бывший министр образования Василий Кремень, историк Николай Чмир, председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило.

Напомним, петиция за увольнение Андрея Богдана с поста главы президентской администрации набрала нужное количество голосов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter