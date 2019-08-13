25.10 / 25.39 28.03 / 28.46
Киев: +32
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Топливо и боеприпасы крадут безбожно: к боевикам на Донбассе прислали ревизоров из России

17:48 13 августа 2019 83
боевики
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированную территорию Донбасса неожиданно прибыла военная комиссия из РФ. Российские военные были обеспокоены тем, в каких масштабах разворовывается топливо и боеприпасы в Донецке и Луганске, а потому решили откомандировать в оккупированные города проверяющих.

Сведения о прибытии российских военных инспекторов на оккупированные территории были подтверждены украинской разведкой.

Российские ревизоры еще в июне-июле заметили, что привозимые из РФ боеприпасы, горюче-смазочные материалы боевики в Донецке и Луганске либо используют не по назначению, либо военное имущество таинственным образом пропадает со складов. Теперь комиссия проверит, как идет восстановление военных запасов.

Напомним, ранее российская ФСБ заявила о расхищении российской «гуманитарной помощи» на оккупированном Донбассе. Результатом проверок стали аресты. В свою очередь боевики пригрозили своим российским кураторам обнародовать компромат, если давление не прекратится.

Фото theins.ru

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер