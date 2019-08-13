Происшествия

Топливо и боеприпасы крадут безбожно: к боевикам на Донбассе прислали ревизоров из России

На оккупированную территорию Донбасса неожиданно прибыла военная комиссия из РФ. Российские военные были обеспокоены тем, в каких масштабах разворовывается топливо и боеприпасы в Донецке и Луганске, а потому решили откомандировать в оккупированные города проверяющих.

Сведения о прибытии российских военных инспекторов на оккупированные территории были подтверждены украинской разведкой.

Российские ревизоры еще в июне-июле заметили, что привозимые из РФ боеприпасы, горюче-смазочные материалы боевики в Донецке и Луганске либо используют не по назначению, либо военное имущество таинственным образом пропадает со складов. Теперь комиссия проверит, как идет восстановление военных запасов.

Напомним, ранее российская ФСБ заявила о расхищении российской «гуманитарной помощи» на оккупированном Донбассе. Результатом проверок стали аресты. В свою очередь боевики пригрозили своим российским кураторам обнародовать компромат, если давление не прекратится.

Фото theins.ru

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