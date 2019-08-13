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Подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко назначили психиатрическую экспертизу

17:54 13 августа 2019 131
Николай Тарасов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе Киевский районный суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном в июне 2019 года.

В судебном постановлении сказано: «Направить в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления психического состояния фигуранта уголовного производства в момент совершения им преступления».

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Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь и поддержал прокурор. Подозреваемый и его защитник против экспертизы не возражали.

Как отметили в прокуратуре области, соответствующая документация подготовлена, экспертиза будет проведена в ближайшее время.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали об этой трагедии. 11-летняя Даша Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей — сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация. 19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. Вскоре был задержан подозреваемый — 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) УК Украины.

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога.

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