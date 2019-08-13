Политика

У Зеленского объяснили отставку Безсмертного тем, что для Минска формируют "наиболее эффективную команду"

В Офисе президента Зеленского объяснили, почему из Минской переговорной группы исключили Романа Безсмертного. У главы государства оправдываются, что отсеивают определенных лиц, чтобы оставить лучших. А сам Безсмертный уверен, что уволили его за то, что открыто высказывал свои рекомендации по переговорному процессу.

Комментарий Офиса президента распространило агентство theБабель. «Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске», — говорится в заявлении.

Сам Безсмертный убежден, что уволили его за открытое отстаивание своей позиции по поводу Минского процесса и за то, что не стеснялся давать советы команде президента.

«Причина в публичной позиции по поводу тактики действий на линии разграничения, в Минской группе… Такая позиция не ко двору. Но увольнять — это право президента», — заявил Безсмертный в интервью «24 каналу».

«Я пытался выступать в роли человека, который подсказывает. Я же вижу, что люди не понимают», — добавил бывший участник переговорного процесса.

Развивая тему, Безсмертный заявил, что Зеленский ему напоминает мышку, решившую довериться кремлевской кошке. «Зеленский не понимает, с кем имеет дело. Он выглядит в этом противостоянии, как мышь, доверившаяся коту. Кот поиграет, но потом обязательно накажет», — уверен политик.

Напомним, Безсмертный участвовал в работе Минской группы в 2015—2016 годах. Во второй раз политика вернули в группу 9 июля 2019 года, и там он проработал чуть больше месяца.

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