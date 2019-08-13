НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария

Политика

Учитывая итоги последних выборов в парламент, 11 партий получат из бюджета государственное финансирование. В окончательную версию списка для госвыплат вошла в том числе и «Партия Шария».

Согласно решению Нацагентства по предотвращению коррупции выплаты будут осуществляться 11 партиям. Деньги получат:

«Слуга народа»;

«Оппозиционная платформа — За жизнь»;

ВО «Батькивщина»;

«Европейская солидарность»;

«Голос»;

Радикальная партия Олега Ляшко;

«Сила и честь»;

Оппозиционный блок,

«Украинская стратегия Гройсмана»;

«Партия Шария»;

ВО «Свобода».

Для получения денег партии должны открыть отдельный гривневый счет в украинском банке. Финансирование начинается с 1 января, но оплачивается в том числе и период с начала работы новой Рады до окончания текущего года.

Напомним, по закону о партиях для получения госфинансирования политсила должна на выборах собрать не менее 2% голосов избирателей.

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