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Политика

НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария

19:20 13 августа 2019 24
партии
Инф. «ФАКТОВ»

Учитывая итоги последних выборов в парламент, 11 партий получат из бюджета государственное финансирование. В окончательную версию списка для госвыплат вошла в том числе и «Партия Шария».

Согласно решению Нацагентства по предотвращению коррупции выплаты будут осуществляться 11 партиям. Деньги получат:

  • «Слуга народа»;
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
  • ВО «Батькивщина»;
  • «Европейская солидарность»;
  • «Голос»;
  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • «Сила и честь»;
  • Оппозиционный блок,
  • «Украинская стратегия Гройсмана»;
  • «Партия Шария»;
  • ВО «Свобода».

Для получения денег партии должны открыть отдельный гривневый счет в украинском банке. Финансирование начинается с 1 января, но оплачивается в том числе и период с начала работы новой Рады до окончания текущего года.

Напомним, по закону о партиях для получения госфинансирования политсила должна на выборах собрать не менее 2% голосов избирателей.

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