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НАПК приняло решение профинансировать из госбюджета партию украинофоба Шария
Учитывая итоги последних выборов в парламент, 11 партий получат из бюджета государственное финансирование. В окончательную версию списка для госвыплат вошла в том числе и «Партия Шария».
Согласно решению Нацагентства по предотвращению коррупции выплаты будут осуществляться 11 партиям. Деньги получат:
- «Слуга народа»;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
- ВО «Батькивщина»;
- «Европейская солидарность»;
- «Голос»;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- «Сила и честь»;
- Оппозиционный блок,
- «Украинская стратегия Гройсмана»;
- «Партия Шария»;
- ВО «Свобода».
Для получения денег партии должны открыть отдельный гривневый счет в украинском банке. Финансирование начинается с 1 января, но оплачивается в том числе и период с начала работы новой Рады до окончания текущего года.
Напомним, по закону о партиях для получения госфинансирования политсила должна на выборах собрать не менее 2% голосов избирателей.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!