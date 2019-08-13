Мир

На злополучной военной базе под Архангельском снова готовятся к секретным испытаниям: местных жителей эвакуируют

В России собираются эвакуировать жителей поселка в Архангельской области, рядом с которым на военном полигоне случился взрыв ядерного реактора. В воинской части намекают, что на полигоне могут провести новые испытания.

Вывезти из поселка Ненокса всех жителей военные собираются утром 14 августа. За сельчанами должен приехать специальный поезд. Военные после отселения местных жителей собираются провести на полигоне некие «работы».

8 августа на военном полигоне в Архангельской области России случился взрыв. В районе резко повысился уровень радиации. В России признали, что взорвался ядерный реактор и погибли пять специалистов Росатома и двое военных.

В США обнародовали данные, что на полигоне в РФ взорвалась новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. США называют ракету Skyfall, а в России она проходит по документам как 9М730 «Буревестник».

Фото nevainfo.ru

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