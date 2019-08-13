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В России ответили на высылку Украиной дипломата-шпиона: что произошло
В ответ на высылку из Львова российского консула-советника российский МИД объявил персоной нон-грата украинского дипломата. Россию должен будет покинуть сотрудник генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
В июне 2019 года из Украины выслали российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова. Его объявили персоной нон грата в Украине. Согласно данным СБУ, под прикрытием российского консульства велась шпионская деятельность против Украины.
13 августа шпионское дело получило продолжение. Были предъявлены подозрения военному пенсионеру из Львова. Львовянину инкриминируют сбор разведданных для российских спецслужб. Следствие полагает, что завербовали бывшего военного еще в 2014 году и заставили собирать сведения о местных политиках и общественных деятелях, о подразделениях ВСУ и силовых органах, об иностранных военных инструкторах, работающих на западе Украины. Материалы дела направлены в суд.
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