Мир

Маразм крепчал: в России речку с названием Упа "записали" в пособники украинских националистов

Российские новостные агентства неожиданно записали речку Упу в число объектов, запрещенных в РФ. Название реки — Упа — автоматически сопровождалось ссылкой, что организация УПА экстремистская и запрещена в России.

На странные уточнения в статьях журналистов «Газеты.ру» первым обратил внимание автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов.

В дальнейшем уточнения из той же серии обнаружились на сайтах «Дни.ру» и «ПолитЭксперт».

Авторы проекта tjournal.ru, анализирующие российские СМИ, пришли к выводу, что в редакциях слишком рьяно стремились выполнить закон о СМИ и потому использовали функцию автоматического добавления фразы о запрещенной организации УПА. А в случае с рекой Упа эта функция сработала не так, как задумывалось — случилось «ложное срабатывание».

Напомним, ранее в России пожаловались в ОБСЕ на появление в Украине настольной игры об УПА. А Верховной Раде удалось в 2018 году принять закон о признании воинов ОУН-УПА участниками боевых действий.

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