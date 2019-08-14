Зеленского просят об отмене госфинансирования партий: петиция набрала необходимый минимум голосов

Политика

Новый закон о противодействии политической коррупции, принятый в конце 2015 года, уже просят поменять или отменить. Причина состоит в закрепленном в законе положении о госфинансировании партий, набравших 2% голосов на последних выборах.

Юристы полагали, что закон поможет очистить и оздоровить политическую арену. Тем не менее, глядя на список претендентов на госфинансирование и на потенциальную сумму к выплате, граждане сразу же после выборов создали петицию за отмену закона.

За неполные три недели петиция президенту набрала нужные 25 тыс. голосов. Авторы документа просят упразднить все законодательные акты о бюджетном финансировании партий.

«За 2016−2019 годы из государственного бюджета Украины на деятельность политических партий выделено почти 1,5 млрд гривен… Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, в которой (партийные) лидеры поздравляют нас с праздниками. Использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране — цинично и недопустимо», — заявляет автор петиции.

Напомним, на содержание партий в ближайшие пять лет Украина потратит 5,9 млрд гривен. Деньги получат в том числе силы, не прошедшие в парламент, но набравшие более 2% голосов на выборах, например, «Партия Шария».

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