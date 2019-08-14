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В оккупированном Донецке "человек в военной форме" устроил жуткое ДТП: среди погибших — дети
В оккупированном Донецке боевик «ДНР» устроил жуткое ДТП: не справился с управлением и протаранил своей «Mazda» автомобиль «Geely» с семьей. Автомобили столкнулись возле «Обжоры» в районе железнодорожного вокзала, а после столкновения зацепили еще и маршрутку с людьми. Очевидцы говорят, что за рулем «Мазды» находился человек в военной форме и он был пьяным.
Данные о жертвах ДТП все еще уточняются, но уже точно известно, что среди находившихся в Geely пассажиров двое детей скончались на месте. 28-летняя женщина — по всей видимости, мать детей, получила тяжелые травмы. Пострадавших увезли в медучреждения.
Позже стало известно, что скончались и пассажиры «Мазды». От тяжелых травм в больнице умер 28-летний мужчина и 35-летняя женщина. Таким образом в результате аварии умерли четверо, пострадали восемь человек.
Как уже сообщалось, на оккупированных территориях нередки случаи, когда боевики разъезжают пьяными по улицам, повреждают транспортом жилые дома, устраивают перестрелки.
Фото real-vin.com
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