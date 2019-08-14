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Происшествия

В Закарпатье отравилась свадьба: десятки пострадавших

9:54 14 августа 2019 77
банкет
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине новый случай отравления на свадьбе. На этот раз пострадали жители села Слобода Береговского района Закарпатья. После застолья в субботу 10 августа на больничные койки слег 21 взрослый и восемь детей.

Свадьба отмечалась в ресторане «Семейный уют». На банкет пришли 190 человек. К медикам Береговской инфекционной больницы первые пациенты начали поступать вечером 12 августа. Не исключено, что отравились люди не в ресторане, а уже дома, куда принесли остатки блюд с праздничного стола.

Медики говорят, что состояние пациентов — легкое и средней тяжести. В заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее похожий случай был под Винницей. После трапезы в церкви в честь храмового праздника слегли в больницу десятки прихожан.

Врачи советуют в жаркие дни отказаться от сытных плотных блюд. Также важно не ограничивать питье в течение дня. А алкоголь в жару вполне способен спровоцировать тепловой удар.

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