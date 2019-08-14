Спорт

19-летняя футболистка чудом выжила в ДТП с четырьмя погибшими

Футболистка сборной Казахстана (U19) Диана Кайдарова (на фото) чудом осталась жива после автокатастрофы, в которой погибли четыре человека, сообщает sports.kz.

Компания из семи человек возвращалась с отдыха из поселка Озерки на автомобиле BMW Х5, среди пассажиров была 11-месячная девочка. На опасном спуске водитель неверно рассчитал скорость и потерял управление, в результате чего авто перевернулось.

На месте погибли четыре человека, в том числе ребенок и две футболистки команды «Семей» — 22-летняя Екатерина Чебаева и 15-летняя Елизавета Старчукова. Кайдарова выжила, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Диане требуется операция на позвоночнике, которую было невозможно провести раньше из-за высокого давления. Однако сейчас такая возможность появилась, и хирургическое вмешательство проведут 14 августа.

19-летняя Диана Кайдарова — воспитанница ФК «Жолдас», играет на позиции защитника. Выступала за сборную Казахстана в отборе к Евро-2019, провела четыре поединка и забила один мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионка России по футболу Екатерина Березина умерла во сне.

Фото sports. kz

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