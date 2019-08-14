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Спасся чудом: в центре Киева упавшее дерево едва не убило мужчину (видео)
Непогода, разгулявшаяся в Киеве во вторник, 13 августа, стала причиной падения дерева, едва не прибившего прохожего в самом центре столицы.
Видео чрезвычайного происшествия на улице Богдана Хмельницкого опубликовал в социальных сетях «Киев Оперативный». Камеры наблюдения зафиксировали быстро бегущего мужчину, который едва успевает от огромного дерева, упавшего на тротуар. «Чуть не прибило падающим деревом, но мужчина явно „родился в рубашке“. Киев, Богдана Хмельницкого», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Черновцы и область обрушился ливень с градом и шквальным ветром. А в городе Старожинец огромные градины размером с куриное яйцо серьезно повредили окна и крыши домов.
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