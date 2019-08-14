25.10 / 25.38 27.99 / 28.45
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Буковине град величиной с куриное яйцо крушил автомобили и дома (фото, видео)

8:08 14 августа 2019 326
град
Инф. «ФАКТОВ»

По Черновцам и области вечером 13 августа пронеслись шквальный ветер, ливень и град. Особенно не повезло городу Старожинец. Там градины были размером с куриное яйцо и разбивали окна в домах, повреждали кровлю на крышах зданий.

Пострадали и автомобили, неосмотрительно оставленные во дворах во время непогоды.

град

Также от града пострадали приусадебные участки местных жителей. Кроме того, из-за непогоды райцентр остался без телефонной связи и электричества.

Жители города Сторожинец поделились в соцсетях видео и фотоснимками о последствиях стихии.

град

Спасатели, оценивая последствия непогоды, указали, что из-за града была повреждена кровля и тридцать окон городской больницы, крыша в пожарной части. В четырех школах города на крыше придется перестилать покрытие, а в школе № 1 — вставлять несколько десятков оконных стекол. Сильным ветром были повалены 12 деревьев.

град

Напомним, в июле от аномального града пострадала Ровенская область, а в июне непривычно крупный град наблюдали в Тернополе.

Фото promin.cv.ua, molbuk.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер