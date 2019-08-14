- 09:26 В Кропивницком хулиганская выходка подростка едва не стоила ему жизни: парня спасают в реанимации
- 09:22 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 09:20 В оккупированном Донецке "человек в военной форме" устроил жуткое ДТП: среди погибших — дети
- 09:14 Скорпионам улыбнется удача, а Водолеев ждет карьерный рост: гороскоп на неделю
- 09:06 Известного блогера, угрожавшего изнасиловать народного депутата, объявили в розыск
- 09:00 "О нем мало кто знает": студента-патриота, "осужденного" боевиками "ЛНР", не включили в списки на обмен
- 08:58 Маковея или Медовый спас: красивые открытки, картинки и поздравления
- 08:55 В Украине изменятся правила кредитования: какие новшества нас ожидают
- 08:53 "Я буду всегда с тобой": "Квартал 95" потроллил Зеленского и Богдана
- 08:39 Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 08:08 На Буковине град величиной с куриное яйцо крушил автомобили и дома
- 08:04 Боевики отправили парня в тюрьму на шесть лет, потому что тот не признавал "ДНР"
На Буковине град величиной с куриное яйцо крушил автомобили и дома (фото, видео)
По Черновцам и области вечером 13 августа пронеслись шквальный ветер, ливень и град. Особенно не повезло городу Старожинец. Там градины были размером с куриное яйцо и разбивали окна в домах, повреждали кровлю на крышах зданий.
Пострадали и автомобили, неосмотрительно оставленные во дворах во время непогоды.
Также от града пострадали приусадебные участки местных жителей. Кроме того, из-за непогоды райцентр остался без телефонной связи и электричества.
Жители города Сторожинец поделились в соцсетях видео и фотоснимками о последствиях стихии.
Спасатели, оценивая последствия непогоды, указали, что из-за града была повреждена кровля и тридцать окон городской больницы, крыша в пожарной части. В четырех школах города на крыше придется перестилать покрытие, а в школе № 1 — вставлять несколько десятков оконных стекол. Сильным ветром были повалены 12 деревьев.
Напомним, в июле от аномального града пострадала Ровенская область, а в июне непривычно крупный град наблюдали в Тернополе.
Фото promin.cv.ua, molbuk.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.