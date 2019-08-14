Происшествия

На Буковине град величиной с куриное яйцо крушил автомобили и дома (фото, видео)

По Черновцам и области вечером 13 августа пронеслись шквальный ветер, ливень и град. Особенно не повезло городу Старожинец. Там градины были размером с куриное яйцо и разбивали окна в домах, повреждали кровлю на крышах зданий.

Пострадали и автомобили, неосмотрительно оставленные во дворах во время непогоды.

Также от града пострадали приусадебные участки местных жителей. Кроме того, из-за непогоды райцентр остался без телефонной связи и электричества.

Жители города Сторожинец поделились в соцсетях видео и фотоснимками о последствиях стихии.

Спасатели, оценивая последствия непогоды, указали, что из-за града была повреждена кровля и тридцать окон городской больницы, крыша в пожарной части. В четырех школах города на крыше придется перестилать покрытие, а в школе № 1 — вставлять несколько десятков оконных стекол. Сильным ветром были повалены 12 деревьев.

Напомним, в июле от аномального града пострадала Ровенская область, а в июне непривычно крупный град наблюдали в Тернополе.

Фото promin.cv.ua, molbuk.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter