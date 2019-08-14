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Зеленский уволил заместителя Данилюка и дал ему спецзадание
Президент Владимир Зеленский дал новую должность Александру Литвиненко, ранее работавшему в Совете нацбезопасности и обороны. Уволив Литвиненко с поста заместителя секретаря СНБО Зеленский поставил его во главе Национального института стратегических исследований.
Упомянутый институт при президенте готовит для главы государства экспертные материалы по важнейшим политическим и экономическим темам. НИСИ анализирует будущие законы, мониторит ситуацию в регионах Украины.
С новым директором Нацинститут подвергнется реорганизации. Президентским указом предусмотрено сократить штат сотрудников НИСИ. Литвиненко получил спецзадание: в двухмесячный срок подготовить программу по реформированию аналитического института и предложить новую команду аналитиков.
Напомним, ранее стало известно, что в июне расходы на содержание президента Зеленского и его аппарата составили 77,8 млн гривен. При этом официальная зарплата Зеленского составляла лишь 28 тысяч гривен.
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