14 августа 2019

Все началось с того, что у известного американского изобретателя Уильяма Грея заболела жена. Необходимо было срочно вызвать врача. Но, как на зло, единственный обладатель стационарного домашнего телефона на всю округу по непонятной причине решительно отказал Грею в просьбе позвонить в больницу. Именно этот случай стал поводом, подтолкнувшим изобретателя заняться разработкой общественного телефона-автомата, которым в случае необходимости мог бы воспользоваться любой желающий.

После нескольких неудачных попыток Уильяму Грею все-таки удалось создать вполне рабочую конструкцию аппарата, способного самостоятельно принимать плату за предоставленную связь. 13 августа 1899 года, то есть ровно 120 лет назад, предприимчивый изобретатель получил патент на первый телефон-автомат. Но на этом не остановился. И создал затем ещё около двадцати различных конструкций таких телефонов, а затем и вовсе открыл компанию по их производству.

«Общественные» телефоны-автоматы начали повсеместно устанавливать на улицах больших и маленьких городов. Пользоваться ими было удобно и недорого. Да вот только вечные попытки недобросовестных граждан «по забывчивости» прихватить с собой телефонную трубку привели к тому, что эти трубки начали закреплять металлической цепью, а в некоторых местах даже нанимали специальных сторожей, не спускавших глаз с телефонов-автоматов.

Тогда ещё эра «общественных телефонов» не наступила в Советском Союзе, где, как известно, голь всегда была на выдумку щедрой. Чего только стоили ухищрения отечественных «изобретателей», умудрявшихся одной 2-копеечной монетой (такой в наше время была стоимость 1 минуты телефонной связи) звонить по много раз. Для этого через дырочку, сделанную в монете, продевалась длинная нитка, с помощью которой брошенную в приёмник телефона-автомата «двушку» после окончания разговора легко можно было извлечь. Для повторного, так сказать, использования.

Сейчас ни в Украине, ни в других странах уличных телефонов-автоматов практически не осталось. Ну, разве что в Великобритании можно ещё встретить красные телефонные будки. И то они больше служат историческим антуражем, чем средством традиционной телефонной связи. Теперь у каждого желающего есть свой мобильный телефон. Зато нам осталось, что вспомнить.

Ну, и напоследок анекдот в тему. Звонит мужик из телефонной будки другу-рыбаку и поторапливает его жену:

- Вы там Петра побыстрее к телефону позовите, а то у меня «двушки» заканчиваются.

- Не позову я вам Петра… Помер он.

- Вот так беда… Так что же это получается — мы сегодня на рыбалку пойти не сможем?!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.