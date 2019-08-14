Под Архангельском началась эвакуация населения из района ядерного ЧП с секретной установкой

Мир

В среду, 14 августа, жителям села Ненокса Архангельской области, рядом с которым недавно произошел взрыв, пришлось покинуть свои дома «в связи с плановыми работами на военном объекте». Предупреждение они получили за день до этого. Пресс-служба администрации Северодвинска, города, рядом с которым находится Ненокса, сообщила: «Нам от руководства Ненокского полигона поступило оповещение о плановых мероприятиях органов военного управления. В связи с этим жителям было предложено покинуть территорию села с 14 августа».

Власти Северодвинска назвали это «обычной практикой во время проведения испытаний».

Ненокса с 8 августа остается в центре внимания ведущих СМИ во всем мире. В тот день на полигоне рядом с этим российским селом произошел взрыв. Министерство обороны России сначала и вовсе пыталось скрыть этот факт. Однако замять историю не удалось. Как выяснилось позже, в результате взрыва погибли семь человек — двое военных и пятеро гражданских специалистов компании «Росатом». Еще шесть человек получили ранения.

Их пришлось доставить спецрейсом в Москву в Государственный биофизический центр имени Бурназяна. При этом перевозившие их машины скорой помощи были обмотаны пленкой, а медики одеты в костюмы химзащиты. Одежду пострадавших и врачей немедленно сожгли.

Кроме того, был закрыт для судоходства и рыбной ловли большой участок Белого моря. А в районе Северодвинска зафиксировали кратковременное резкое повышение уровня радиации. Все это дало основания утверждать, что на полигоне рядом с Неноксой испытывали секретное ядерное оружие.

По одной из версий, это могла быть гиперзвуковая ракета «Циркон», или 3М22. Ее тестирование в обстановке строжайшей секретности началось в России в 2012 году. В 2017 году было заявлено, что «Циркон» развивает скорость, в восемь раз превышающую скорость звука! Для запуска может использоваться любая «платформа» — корабль, самолет, подводная лодка, наземная установка. «Циркон» способен поражать цели на территории США.

Однако 13 августа президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области. «Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал Трамп в Twitter.

По классификации НАТО, Skyfall — это новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой SSC-X-9 Skyfall. В России ее называют 9М730 «Буревестник».

Президент РФ Владимир Путин впервые заявил о ней в марте 2018 года, выступая перед депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. Он подчеркнул, что новое оружие успешно прошло испытания. Ракета якобы обладает неограниченной дальностью полета и является неуязвимой для всех существующих в мире систем ПРО.

Ранее о том, что в Архангельской области испытывали именно «Буревестник», написала газета The New York Times, сославшись на источник в Пентагоне. С изданием согласился американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

На данный момент российские власти вынуждены признать, что уровень радиации 8 августа в районе Северодвинска превышал допустимую норму в 16 раз! Сейчас, утверждают специалисты Росгидромета, он находится в норме.

Но местные жители им уже не верят. Врачи на следующий день после взрыва настоятельно рекомендовали выпивать полстакана молока с йодом ежедневно. Для детей младше 14 лет предлагали добавлять 22 капли йода, всем остальным — 44 капли. В результате в Архангельске и Северодвинске моментально пропал йод в аптеках. Люди бросились раскупать его. Многие предпочитают в целях профилактики пить водку и вино, утверждает сайт 29.ru.

Во вторник, 13 августа, когда жителям Неноксы велели покинуть село, стало известно, что архангельские врачи, оказывавшие помощь пострадавшим после взрыва, будут направлены на обследование в Москву. По данным пресс-службы правительства Архангельской области, о «необходимость такого обследования заявили сами работники медицинских учреждений».

«Сотрудники по желанию могут пройти обследование в федеральном центре. Первая группа сотрудников уже направилась для этого обследования», — подчеркнул представитель правительства Архангельской области. Он заявил, что сама процедура займет два-три дня, а количество медиков, решивших ее пройти, неизвестно. При этом врачи были вынуждены подписать обязательство не разглашать любую информацию об инциденте в Неноксе.

А власти продолжают лгать. Во вторник, 13 августа, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил: «Повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения». Главное управление МЧС по Архангельской области утверждает, что пробы грунта, воды и песка в Северодвинске и его окрестностях соответствуют естественному природному фону.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 13 августа назвал «полной чушью» сообщения СМИ о том, что жителям Неноксы велели покинуть село. «Нет никакой эвакуации», — отрезал губернатор в то время, когда в Неноксе уже паковали пожитки…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после временного отселения жителей села Ненокса военные намерены произвести на полигоне некие «работы».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter