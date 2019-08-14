Происшествия

Под Одессой мужчина застрелил жену и покончил с собой

В ночь на среду, 14 августа, в поселке Любашевка Одесской области разыгралась семейная трагедия: муж убил жену. По предварительным неофициальным сведениям, местный безработный застрелил 28-летнюю женщину из охотничьего ружья. После этого он застрелился сам, из того же оружия. (Напомним, недавно в Житомире пожилой мужчина убил свою 65-летнюю супругу, а затем нанес себе ножевые ранения в живот.)

Оружие было зарегистрированным. Мотивы преступления и все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. Никаких официальных комментариев правоохранители пока не дают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что стали известны обстоятельства инцидента в Одессе, где женщину выбросил с балкона бывший муж. Перед этим экс-супруг пробрался к ней в квартиру через открытую балконную дверь и пытался ограбить.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Москве безработный украинец выбросил из окна квартиры соседку по дому после разговоров на политические темы.

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