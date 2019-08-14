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Камерунский тяжеловес решил «кинуть» Усика: что происходит
Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом) и камерунцем Карлосом Такамом (36 побед, 28 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья), который должен был стать дебютным для нашего соотечественника в супертяжелом дивизионе, оказался под угрозой срыва.
Дело в том, что Карлос на днях подписал контракт с американским промоутером Джо ДеГардией, после чего сообщил, что у него на руках есть несколько предложений о бое, тем самым дав понять, что не заинтересован во встрече с крымчанином. «Чувствую, что вместе с Star Boxing мы сможем полностью реализовать мой потенциал», — передает слова камерунца сайт Boxing Scene.
К слову, опасения подтвердил и промоутер нашего боксера Эдди Хирн. «Бой еще все еще не готов. Мы рассматривали его, но Такам подписал контракт с ДеГардией. Я теперь не уверен, что бой вообще будет», — передает слова функционера сайт Vringe.com.
Напомним, что бой Усик — Такам должен был состояться 25 мая, но был перенесен в связи с травмой бицепса у Александра. Планировалось, что поединок пройдет 12 октября в Чикаго, но теперь он находится под большим вопросом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик готов стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за четыре боя.
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