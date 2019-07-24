Усик рассказал, когда станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) поделился своими ожиданиями от дебюта в супертяжелом дивизионе. И, похоже, уверенности в своих силах крымчанину не отбавлять.

«Только Богу известно, сколько мне боев нужно провести, чтобы достичь цели и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Чтобы все пояса завоевать, думаю, понадобится четыре боя (смеется).

Рассматриваю ли я Чисору, как одного из будущих оппонентов? Почему бы и нет, я недавно видел его в ресторане, мы очень тепло пообщались, пожали друг другу руки и разошлись. Это проблема Эдди Хирна, не моя и не Дерека. Только вот вопрос, хочет ли Хирн этого боя. Думаю, нет, — он даже не хочет, чтобы Вася дрался с Люком Кэмпбеллом", — рассказал Александр.

Отметим, что ранее Усик в комментарии Youtube-каналу «Uncle T Boxing» назвал ирландца Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом мира на данный момент, а вот в эфире Sky News назвал из тройки Фьюри-Джошуа-Уайлдер приоритетным для себя соперником на данный момент американца, объяснив свой выбор тем, что у того есть чемпионский пояс WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что растолстевший Усик напугал своих фанатов.

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