Курс доллара вот-вот упадет до 25 гривен: как это повлияет на экономику Украины

Деньги

В последнее время курс национальной валюты заметно укрепился. За неделю доллар подешевел на 45 копеек, а евро — на 41 копейку. В среду, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,14 грн за доллар и 28,21 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,11 грн, а продают — по 25,40 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 28 грн, продажи — 28,43 грн.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,59 грн до 25,15 грн (- 1,7%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», упали за это же время с 25,29−25,33 до 25,16−25,19 грн (- 0,5%/- 0,6%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,31−25,62 до 25,11−25,38 (- 0,8%/- 0,9%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

После роста в самые первые дни августа с прошлого вторника доллар постоянно падает, и на ближайшую перспективу эта тенденция будет продолжена. В течение недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю примерно по 25 гривен, а наличный доллар в банках может стоить 24,9−25,1 грн", — отметил аналитик.

Похожий прогноз дают и другие эксперты.

«Курс украинской гривни сохраняет стабильность и с утра в среду торгуется на отметке 25,18 грн за доллар при отсутствии важных экономических новостей, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Вероятно, в настоящий момент украинская валюта вошла в плоский тренд на рынке и будет сохранять свои позиции. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривня останется стабильной и будет двигаться в узком коридоре 25,0−25,2 грн за доллар. При этом не исключено, что при поступлении позитивных известий она может штурмовать психологическую отметку 25 гривен за доллар.

Отложив введение дополнительных пошлин на китайские товары, президент США Дональд Трамп снял напряжение на мировых финансовых рынках. Если оптимизм вернется на сырьевые рынки, это поддержит гривню", — подытожил Шевчишин.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить на вопрос, укрепление гривни положительно или отрицательно влияет на экономику страны, «ФАКТЫ» попросили экономиста, финансового аналитика Алексея Куща:

«Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое экономически обоснованное укрепление гривни и что такое экономически не обоснованное укрепление курса. Ранее у нас были периоды, когда гривня укреплялась, но это было экономически обосновано, так как было вызвано позитивной конъюнктурой на внешних товарных сырьевых рынках. То есть сильная валюта является проекцией сильной экономики. Соответственно, если конъюнктура на украинские сырьевые товары, прежде всего на металл, железную руду, зерно, подсолнечное масло, на мировых рынках позитивна, то укрепление гривни может оказывать определенное позитивное влияние. Если же укрепление гривни вызвано не фундаментальными экономическими факторами, а спекулятивными, искусственными монетарными факторами, то в этом случае ничего, кроме вреда, экономике такое укрепление не приносит.

Сейчас, к сожалению, в Украине мы наблюдаем второй вариант. С одной стороны, видим замедление роста национальной экономики. В прошлом году она выросла более чем на 3%, в нынешнем году рост составит около 2%. Наш металлургический комплекс за первое полугодие показал падение экспорта на 7%. Дело в том, что сейчас на внешних сырьевых рынках происходит так называемый ценовой шок. Резко падают цены на железную руду, которая является фундаментальным индикатором эффективности работы металлургического комплекса.

Напомню, что есть такое экономическое понятие, как сырьевые ножницы, позволяющее проводить постой анализ. Если тонна железной руды стоит выше барреля нефти марки Brent, то сырьевые ножницы работают в нашу пользу. У нас получается более дорогой экспорт, чем энергетический импорт. Если же наоборот, то сырьевые ножницы работают не в нашу пользу. Например, так было летом прошлого года. Тогда цены на руду упали до 55 долларов за тонну, и в июне гривня начала заметно девальвировать. На нынешний год в прогнозные расчеты закладывали примерно такую-же цену руды. Но в январе нынешнего года случилась авария на крупнейшем бразильском руднике, и он был закрыт. В результате цены на руду взлетели до 120 долларов за тонну. Можно представить, насколько сырьевые ножницы работали в нашу пользу, если руда стоила 120 долларов, а нефть — 55 долларов.

Сейчас стоимость руды за несколько недель упала со 120 до 95 долларов, что и вызвало целованной шок на мировом сырьевом рынке. Похожая ситуация и на рынке металла. Пока сырьевые ножницы работают еще в нашу пользу, но резкий обвал цен говорит о том, что через два-три месяца ситуация может еще ухудшиться, что отразится и на курсе национальной валюты.

Фундаментальными искусственными факторами влияния на курс гривни являются политика Национального банка и Министерства финансов, которые за счет своих монетарных инструментов создают влияние на рынок. Национальный банк путем политики высоких процентных ставок и дорогой гривни создает искусственный дефицит гривни на рынке. С другой стороны, Минфин путем выпуска краткосрочных и сверхдоходных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекает капитал нерезидентов, создавая профицит валюты.

Таким образом эти две тенденции, искусственный дефицит гривни и искусственный профицит валюты создают курсовую динамику на укрепление национальной валюты. Но всё это искусственные факторы и они работают до тех пор, пока у НБУ есть возможность проводить политику высоких процентных ставок. Побочный эффект от такой политики — это постепенное замедление и приостановка экономических процессов, так как кредитования реального сектора экономики нет. С другой стороны, многое зависит от интереса нерезидентов к нашим краткосрочным ОВГЗ. Как только интерес пропадет, эта пирамида краткосрочного и высокодоходного для инвесторов государственного долга будет разрушена и от курсовой стабильности ничего не останется, так как она не имеет экономического фундамента", — отметил Кущ.

Стоит напомнить, что, по словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, пока сложно сказать, как долго будет продолжаться нынешнее укрепление гривни. По его мнению, многое будет зависеть от влияния сезонных факторов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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