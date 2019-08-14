В Москве применяют пытки к задержанным на митингах: власти запретили проводить акцию 17 августа

Мир

В среду, 14 августа, в Москве должно было состояться открытое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации. Его обещала провести глава ЦИК Элла Памфилова. Она намеревалась пригласить на заседание всех журналистов, пишущих о предстоящих выборах в Московскую городскую думу и утверждающих, что Московская избирательная комиссия необоснованно отказалась регистрировать в качестве кандидатов целый ряд людей, неугодных российским властям. Пафилова говорила, что разговор будет обстоятельным и аргументированным.

Однако разговора вообще не было. Заседание то ли отменили, то ли перенесли. Член Научно-экспертного совета (НЭС) при ЦИК Роман Коломойцев заявил: «Расширенный экспертный совет с участием членов НЭС отменен, насколько я понимаю, из-за того, что многие в отпусках находятся». Он выразил надежду, что заседание состоится через неделю.

Тем временем до голосования остается все меньше времени. Оно назначено на 8 сентября и пройдет в общий День выборов. Российские власти продолжают оказывать всяческое давление на жителей Москвы, которые пытаются выразит свое недовольство тем, что их лишили права выбора. Напомним, начиная с июля в российской столице каждую субботу проходят массовые акции протеста. И с каждой субботой число участников растет. И с каждой субботой правоохранительные органы действуют все жестче и жестче.

Власти обвиняют участников митингов в том, что они нарушают закон о проведении массовых мероприятий. Спектр наказаний за подобные действия весьма широкий — от административного ареста и штрафа до тюремного заключения сроком до 15 лет! fakty.ua/313 880 Находят и другие способы давления на инакомыслящих. Сообщалось, например, о супружеской паре, которую пытались лишить родительских прав за то, что они вышли в день проведения акции протеста на улицу со своим годовалым ребенком! Другие участники акций подвергаются в настоящее время неожиданным проверкам со стороны налоговых органов. У людей выискивают долги по кредитам, алиментам, коммунальным счетам и угрожают конфискацией имущества.

Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщил, что 27 июля в Москве был установлен антирекорд по задержаниям: 1 373 человека оказались в отделениях полиции. В субботу, 3 августа, в автозаках увезли 1 001 человека. 10 августа в связи с акциями за честные выборы в нескольких городах России задержаны 275 человек. Полицейские и бойцы Росгвардии берут всех без разбора — журналистов, иностранных туристов, больных и женщин.

Показательными в этом смысле являются два вопиющих случая. Режиссер-документалист Дмитрий Васильев стал тринадцатым задержанным в Москве по делу о так называемых массовых беспорядках. Его взяли 9 августа. К Дмитрию пришли домой силовики и сообщили, что он объявлен в розыск. Затем его увезли в Следственный комитет России (СКР) на допрос. Как утверждает адвокат Васильева Татьяна Прилипко, режиссер, страдающий сахарным диабетом, оставался у следователя с полуночи до половины пятого утра. Следователь отобрал у него инсулин и глюкометр.

Дмитрий дважды терял сознание. Приходилось вызывать скорую помощь. Врачи настаивали на госпитализации, но сотрудники СКР отказались. Васильева отправили в изолятор временного задержания. Там ему снова стало плохо без необходимого инсулина. В итоге Дмитрия все же поместили в больницу. Появлялись сообщения, что он впал в диабетическую кому, но Прилипко эту информацию опровергла. При этом адвокат заявила, что ее не пустили к Васильеву, хотя она имеет полное право на встречу со своим клиентом.

Спустя 48 часов СКР был вынужден освободить режиссера из изолятора, поскольку суд отказался выдать ордер на арест больного. Из больницы Дмитрий выписался. В настоящее время находится дома, где у него есть всё необходимое для поддержания уровня сахара в крови. Однако статус Васильева не известен. В СКР отказываются говорить, закрыто против него дело или нет. Кстати, Следственный комитет утверждает, что никто инсулин и глюкометр у режиссера не забирал, а медицинскую помощь ему якобы оказывали незамедлительно.

Тем временем, 13 августа Таганский суд Москвы собирался рассмотреть административное дело против участницы акции протеста 10 августа 26-летней Дарьи Сосновской. Заседание было отложено, поскольку Сосновская на него не явилась. Адвокат девушки Татьяна Молоканова заявила, что Дарья очень плохо себя чувствует.

Сосновскую обвиняют в нарушении правил проведения массового мероприятия. Ей грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей (от 3 860 до 7 720 грн) или до 40 часов обязательных работ. За что власти хотят наказать Дарью? 10 августа девушка попыталась заступиться за задержанного хромого мужчину. Инцидент произошел на улице Забелина в Москве. Сосновскую возмутили грубые действия правоохранителей по отношению к инвалиду.

После того, как она сделала полицейским громкое замечание, те подбежали к Дарье, схватили ее за руки, закрутили их за спину и поволокли Сосновскую в сторону автозака. Она пыталась вырваться. У одного из полицейских упала резиновая дубинка, и он в сердцах ударил девушку кулаком в живот. Когда Дарью заталкивали в автозак, ее били по голове.

После допроса девушку отпустили. Она обратилась к врачам. У Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягкий тканей головы. От госпитализации она отказалась.

Видео избиения Сосновской облетело все соцсети. В защиту девушки выступили десятки тысяч россиян, включая многих знаменитостей. Люди требуют привлечь к ответственности не Дарью, а полицейских, которые применили силу. Министерство внутренних дел России начало служебную проверку. Но пока в ведомстве раскачиваются, журналисты идентифицировали полицейского, ударившего Сосновскую в живот. Это Сергей Цыплаков. Он служит в пятом батальоне второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. В министерстве это теперь отрицают.

Москвичи намерены снова выйти на акцию протеста 17 августа. Однако городские власти отказались согласовывать ее проведение. В мэрии российской столицы заявили, что в этот день уже запланирована другая акция. Ее будет проводить Коммунистическая партия Российской Федерации. В КПРФ отказали так называемой «неорганизованной оппозиции» в проведении совместной акции.

Так называемая Либертарианская партия России (ЛПР), являющаяся незарегистрированным политическим объединением, подала заявку на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с последующим митингом на внутренней стороне проспекта. Ответа от властей пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, как оказалось, более половины россиян одобряют избиение протестующих на митингах.

Кстати, 10 августа на сцене перед участниками митинга выступила известная писательница Людмила Улицкая. Она прочла проникновенное стихотворение, адресованное властям. Улицкая призывала не преследовать тех, кто решил реализовать свое конституционное право на мирный протест.

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