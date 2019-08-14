Убрать скрытые услуги и проценты: как в Украине будут менять систему кредитования

Деньги

Одной из главных проблем отечественной финансовой системы эксперты считают несовершенство и непрозрачность процесса кредитования. Несмотря на то что еще два года назад был принят Закон «О потребительском кредитовании», который обязал финучреждения быть честными с потребителями своих услуг и раскрывать информацию об условиях кредитов, многие банки эти требования не выполняют.

Недавно в Нацбанке обсуждали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу.

В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан, в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Чего простым людям ждать от новшеств предлагаемых Нацбанком, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Созданное в НБУ Управление защиты прав потребителей финансовых услуг будет дублировать функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг?

— Нацкомфинуслуг регулирует небанковские финансовые учреждения, а НБУ — банки. Есть специфика деятельности тех и других, которая сама по себе предполагает защиту прав потребителей и регуляторные акты, направлены именно на это. Причем регуляция всего спектра деятельности банковского или небанковского финучреждения направлена именно на защиту прав потребителей финансовых услуг. Такой подход имеет место в любом правовом государстве.

Основная задача регулятора — поддерживать высокий уровень доверия к финансовым учреждениям и сохранять стабильность финансовой системы. Следует отметить, что существует законопроект о защите прав потребителей финуслуг, в котором предполагалось ликвидировать Нацкомфинуслуг и передать ее функции непосредственно НБУ.

Хочу подчеркнуть, что качество защиты прав потребителей зависит от всего комплекса регуляторной политики, а не от работы отдельного департамента. Сейчас банковская система имеет один из самых низких уровней доверия среди потребителей финансовых услуг, потому, я считаю неуместным говорить о передаче НБУ функций регулирования еще и деятельности небанковских финансовых учреждений.

— Против каких именно нарушений прав потребителей в первую очередь будет направлена деятельность нового подразделения НБУ?

— Это неполное или неясное предоставление информации о ценах на финансовые услуги. Часто финучреждения разными способами пытаются скрыть реальную плату за свои услуги, и клиент приобретает их, не понимая, сколько ему реально придется заплатить. Обычными стали навязывание финансовых продуктов или так называемый кросселлинг, когда к одному продукту предлагается дополнительный продукт. Например, банковская карта к счету или страховка к банковской карте.

Слабое информирование о «таких допуслугах», приводит к тому, что клиент просто не знает, что у него оказывается есть страховка, которую он не заказывал, и даже не подозревает о ней. Это по факту ничем не отличается от мошенничества, когда банк сознательно рассчитывает на то, что клиент не прочтет о «дополнительной услуге», но ему придется за нее заплатить. Безусловно, такая «работа» нарушает права клиента.

Кроме того, порядок рассмотрения банком или финучреждением жалоб клиентов часто сводится к игнорированию последних. В своей концепции защиты прав клиентов НБУ декларирует обеспечение равного отношения финучреждений ко всем категориям потребителей финансовых услуг.

— Насколько часто банки в рекламе и на сайтах предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих услугах, то есть занижают проценты, не указывают скрытые платежи и так далее?

— К сожалению, такое информирование о своих услугах стало нормой практически для всех украинских финучреждений. Причем важно отметить именно неполную информацию. Я приведу пример с популярным продуктом от «ПриватБанка» — оплата частями без переплат, которая по сумме превышает размер установленного кредитного лимита по банковской карте. Клиент видит информацию банка о том, что ему доступен кредит с низкими процентами и обязательным ежемесячным платежом, который он может себе легко позволить. Когда клиент видит предложение воспользоваться услугой «оплата частями», причем без переплат, он не осознает, что ему придется оплачивать каждый очередной платеж за собственные деньги на карте. Но если на кредитной карте собственные средства отсутствуют и клиенту придется воспользоваться своим установленным кредитным лимитом, с него спишут дополнительный процент, на который клиент не рассчитывал. Банк, вероятно, рассчитывает на невнимательность клиента, и таких примеров можно приводить множество.

— Каким образом НБУ сможет заставить банки раскрывать на сайтах и в рекламе достоверную информацию о своих продуктах и более того — предупреждать людей о возможных рисках?

— Если есть реальное желание защитить права потребителей финансовых услуг, то сделать это очень просто. Заявленные Нацбанком принципы такой защиты выглядят очень убедительно. Заставить банки их придерживаться элементарно просто.

Например, установить максимальный срок рассмотрения жалобы клиента к банку и обязательный мониторинг этого рассмотрения и решения самим НБУ. Если банк не может самостоятельно урегулировать с клиентом вопрос, такая жалоба автоматически рассматривается соответствующей службой НБУ. Если окажется, что нарушены принципы защиты прав потребителей финуслуг, банку выставят штраф и применят другие регуляторные методы.

Это я описал вариант административного воздействия. Но лучшим способом воздействует именно сам рынок. У нас много банков и финансовых компаний, все они конкурируют, и клиенты уходят к тем, кто оказывает услуги более качественно. Это объективный закон. Не нужно создавать дополнительные органы контроля за качеством, если хорошо работает судебная система.

Хочу отметить, что главной проблемой качества банковских услуг являются непомерно высокие процентные ставки по кредитам, которые не позволяют нормально вести бизнес. Причиной этого является высокая учетная ставка НБУ, которая у нас составляет 17% годовых, а в Европе — 0%. В результате мы имеем завышенные проценты по кредитам, которые, например, ипотеку делают в принципе невыгодной. Также очень высокие ставки по облигациям внутреннего займа дают возможность получать завышенный доход спекулянтам, а реальный сектор экономики не работает фактически по искусственно созданным причинам.

Поэтому, на мой взгляд, создавая подобные дополнительные департаменты, НБУ смотрит скорее на качество обертки финуслуг, а не на их суть. Это качество зависит от финансовой политики, из которой наконец необходимо исключить коррупцию.

А защиту прав потребителей финансовых услуг нужно рассматривать в комплексе, то есть это не только должное информирование о ценах на финуслуги, но и доступ к этим услугам, сбалансированные процентные ставки, доступ к судебной защите и весь перечень составляющих правового государства. По моему мнению, всего лишь созданием одного департамента в НБУ этот перечень проблем не решишь.

Стоит напомнить, что в Украине уже действует Единый кредитный реестр НБУ. Теперь все коммерческие банки обязаны передавать туда информацию о кредитных операциях должника, если сумма его задолженности по телу кредита и процентам равна 100 минимальным зарплатам или превышает этот уровень.



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