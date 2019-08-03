Деньги

Что будет с долларом в августе: появился уточненный прогноз

Несмотря на опасения участников валютного рынка о возможности обвала гривни после ее ревальвации (за один день, 2 августа, доллар на межбанковском рынке подорожал на 32 копейки, а евро — на 7 копеек), многие эксперты считают, что предпосылок для резкой девальвации гривни пока нет.

Так, аналитики компании Forex Club прогнозируют колебания курса гривни в августе в диапазоне 24,75−25,75 грн за доллар. В комментарии «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Андрей Шевчишин объяснил такой тренд отсутствием политических рисков и ожиданиями скорого формирования правительства, которое сможет договориться с МВФ о возобновлении финансирования.

«Политические риски, которые ограничивали активность части иностранных инвесторов и МВФ, полностью отходят на задний план. На сегодня нет угрозы для формирования коалиции и нового правительства, а также внедрения реформ. Вероятно, после назначения правительства переговоры с МВФ будут возобновлены и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by», — заявил аналитик.

Он также отметил, что в результате активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты золотовалютные резервы Нацбанка выросли до 21 млрд долларов, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года.

Сдерживать же укрепление гривни, по оценке аналитика, может начинающаяся в августе закупка энергоресурсов и расчеты аграриев по кредитным обязательствам. Кроме того, сильное укрепление гривни является невыгодным для экспортеров, в результате чего сокращаются поступления от экспортной выручки в страну.

Напомним, «ФАКТЫ» озвучили сроки, когда курсы доллара США и евро снова могут вырасти.

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