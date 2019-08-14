Происшествия

"Для вас я царь и Бог": в Одессе судья-хам матерно пообщался с полицейскими (видео)

Судья Одесского апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан обматерил полицейских, которые пытались составить протокол за ДТП. Судья нахально заявил, что общаться не имеет желания, потребовал, чтобы все вопросы улаживались в его отсутствие, и удалился.

Видео общения «служителя Фемиды» с патрульными обнародовано на странице ВО «Автомайдан». «Для вас я царь и Бог, все», — заявлял судья полицейским.

Видео содержит нецензурную лексику

Как отмечают в группе «Автомайдан», в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала Запорожана добродетельным и соответствующим должности.

Напомним, ранее в Киеве в ответ на конфликт патрульных и судьи Совет судей занял сторону коллеги и заявил о попытке давления.

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