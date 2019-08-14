25.16 / 25.44 28.05 / 28.47
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Для вас я царь и Бог": в Одессе судья-хам матерно пообщался с полицейскими (видео)

14:14 14 августа 2019 30
судья
Инф. «ФАКТОВ»

Судья Одесского апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан обматерил полицейских, которые пытались составить протокол за ДТП. Судья нахально заявил, что общаться не имеет желания, потребовал, чтобы все вопросы улаживались в его отсутствие, и удалился.

Видео общения «служителя Фемиды» с патрульными обнародовано на странице ВО «Автомайдан». «Для вас я царь и Бог, все», — заявлял судья полицейским.

Видео содержит нецензурную лексику

Как отмечают в группе «Автомайдан», в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала Запорожана добродетельным и соответствующим должности.

Напомним, ранее в Киеве в ответ на конфликт патрульных и судьи Совет судей занял сторону коллеги и заявил о попытке давления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер