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В Москве ФСБ нагрянула с обыском к правозащитникам, поддерживающим крымских татар

В Москве ФСБ нагрянула в офис адвокатов, занимающихся поддержкой крымских татар. Утром 14 августа в здание ворвалась группа силовиков, вооруженных автоматами. Они заявили, что у них есть постановление на обыск «всего здания», хотя предъявлять документ не сочли нужным.

Как рассказали правозащитники из организации «Правовая инициатива», во время обыска силовики чувствовали себя абсолютно безнаказанными: фотографировали документы находящихся в офисе, вскрывали кабинеты, забирали личные смартфоны и читали переписку.

Уже после завершения обыска силовики заявили, что их расследование связано со статьей об организации преступного сообщества. «Со слов представителя ФСБ, обыск в офисном здании связан со статьей 210 УК РФ. Документов не предъявили», — рассказала пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

Правозащитный проект «Правовая инициатива» известен тем, что оказывал юридическую помощь крымским татарам, задержанным 11 июля в Москве. «Правовая инициатива» работает с 2000 года. Важной сферой деятельности является юрпомощь лицам при представлении интересов в Европейском суде по правам человека.

Напомним, ранее в России приговорили к длительным тюремным срокам пятерых крымских татар по «делу Хизб ут-Тахрир».

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