Украина

Гриневич объяснила, могут ли непривитые дети посещать школы и детсады

В правительстве заявляют, что руководство учебных заведений вправе требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки в соответствии с Национальным календарем прививок. Это на пресс-конференции 14 августа разъяснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Напомним, в Минздраве хотят инициировать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с низким уровнем вакцинации населения.

По ее словам, родители могут отказаться от вакцинации своего ребенка, однако в этом случае они должны будут написать заявление на индивидуальную или дистанционную форму обучения, а такая форма обучения может отразиться на дальнейшей социализации.

Кроме того, по словам Гриневич, медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививки.

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Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала перед началом учебного года посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Национальным календарем.

Напомним, с 29 июля в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка.

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