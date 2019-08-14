Лучшие идеи дизайна ногтей: стильно и эффектно (фото)

Стиль жизни

Как не хочется, чтобы лето заканчивалось. Но есть немало способов сохранить летнее настроение. И один из них — жизнерадостный маникюр. Какой же дизайн предпочесть? Это задача не из простых. Нейл-стилисты утверждают: чем больше палитра красок, тем сложнее выбор. Порой хочется одновременно и то, и другое. В этом случае нужно посоветоваться с мастером, прислушаться к своей интуиции и… наконец решиться. Идеями дизайна с «ФАКТАМИ» поделились нейл-стилисты из Румынии.

— Французский маникюр всегда будет в тренде, потому что он элегантный, — считает нейл-стилист из Румынии Наталья Зеновей. — Креативно он смотрится в цветном варианте и в сочетании с другими техниками. Летом ногти украшают цветами, божьими коровками, бабочками. Я предлагаю нежный дизайн с пчелкой. Думаю, он понравится многим.

Цветной френч с пчелкой элегантен. Фото из альбома Натальи Зеновей

Дизайн с божьей коровкой – один из самых любимых у модниц в этом сезоне. Фото из альбома Натальи Зеновей

— В тренде короткие ногти овальной формы, — продолжает Наталья. — Они смотрятся очень изысканно в нежной палитре оттенков и в то же время очень практичны. Такие ногти подходят каждой женщине, независимо от возраста. Острым ногтям 2019 год отвечает «нет». Если вы хотите добавить в дизайн ногтей изюминку, это могут, к примеру, быть капли росы на цветах, выполненные в технике 3d.

Капельки росы на цветах смотрятся нежно и необычно. Фото из альбома Натальи Зеновей

Чтобы руки были в порядке, Наталья Зеновей советует постоянно пользоваться увлажняющим кремом. Для того, чтобы ногти имели ухоженный вид, в вашей косметичке обязательно должно быть масло для кутикулы. Нужно избегать контакта с агрессивными моющими средствами. Для этого служат перчатки. И еще: ни в коем случае не используйте ногти в качестве инструментов, предупреждает нейл-стилист. Ведь восстановить поврежденный ноготь — дело непростое. Порой на то, чтобы он правильно отрос уходят многие месяцы.

— Неоновые цвета — тренд этого лета, — говорит нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Кристина Казак-Улун. — Эффектно дополнить их элементами многокрасочной восточной мозаики. Правда, таких дополнений должно быть немного, тогда это будет смотреться красиво и стильно. Такой дизайн понравится девушкам, которые любят яркие пати в клубах, а также для творческих натур. В тренде креатив — он всегда привлекает внимание.

Салатовые ногти с элементами витражной мозаики понравятся натурам креативным и жизнерадостным. Фото из альбома Кристины Казак-Улун

— Оттенок «сицилийский апельсин», дополненный нежным орнаментом, придется по душе смелым девушкам, — продолжает Кристина. — Особенно эффектно такой маникюр смотрится на загорелых руках.

«Сицилийский апельсин» – оттенок, который отлично сочетается с загаром. Фото из альбома Кристины Казак-Улун

— Цикламеновые ногти прекрасно дополнит акцент на белом фоне в виде туфельки с цветами или сердечка, — говорит мастер. — Это художественная роспись. Такой маникюр хорош и для праздника, и для будней. Форма ногтей — squoval. Это золотая середина между овалом и квадратом. Она очень удобна — особенно, если вы работаете на клавиатуре.

Туфелька с цветами – это так мило! Фото из альбома Кристины Казак-Улун

— Маникюр в розово-филетовой палитре можно дополнить нежным цветком, — советует Кристина. — Например, крокусом. Смотрится такой дизайн хорошо и в праздники, и в будни. Ничего лишнего и в то же время акцент.

Крокус на ногтях можно увидеть довольно редко. Смотрится этот цветок нежно и красиво. Фото из альбома Кристины Казак-Улун

По мнению Кристины Казак-Узун, важно регулярно ухаживать за руками и ногтями. Крем для рук, масло для кутикулы и парафинотерапия — все, что нужно для ухода. Ну и, конечно, важно беречь руки в быту. При чистке ванны и раковины обязательно нужно надевать перчатки. Ведь средства, которые способны удалить загрязнения с разных поверхностей, могут нанести вред рукам.

А еще нейл-стилист обращает внимание женщин на то, что в салоне, куда вы отправляетесь за услугой маникюра, должны быть хорошо стерилизованы инструменты. Мастер обязан их при клиенте извлечь из запечатанного крафт-пакета, на котором указаны время и дата стерилизации. Недопустимо это делать до прихода клиента или вне его поля зрения. По словам Кристины Казак-Улун, на пакете должна быть специальная индикаторная лента, меняющая цвет, если инструменты подвергались дезинфекции. Апельсиновые палочки для кутикулы, разумеется, должны быть одноразовыми.

Чтобы определить, хорошо ли вы ориентируетесь в трендах нейл-арта «ФАКТЫ» предлагают утвердительно или отрицательно ответить на вопросы короткого теста.

Тест «В тренде ли ваши ногти?»

1. Беби-бумер — разновидность омбре-маникюра?

2. Модно ли декорировать ногти стразами?

3. Правда ли, что сейчас модно выделять акцентом большие пальцы?

4. В тренде ли геометрический дизайн?

5. Актуальна ли абстракция на ногтях?

6. Популярно ли сегодня комбинировать разные техники в нейл-дизайне?

7. Сочетаются ли неоновые оттенки с белым цветом?

Если на все вопросы вы ответили утвердительно, вы — икона стиля. Вы хорошо ориентируетесь в трендах сегодняшнего дня. Если ошиблись всего один-два раза, вы на пути к этому статусу. Вам не хватает чуточку знаний для того, чтобы быть в нейл-арте настоящим экспертом. В остальных случаях не стоит расстраиваться. Вы интересуетесь трендами, раз читаете статьи на эту тему и ответили на вопросы теста. Приложив усилия, спустя время вы будете прекрасно ориентироваться в модных тенденциях. А это очень важно, если хотите выглядеть стильно и слышать в свой адрес комплименты от окружающих вас людей. Помните, ухоженные руки с красивым маникюром — лучшая визитная карточка женщины. Они дают нам уверенность в себе. А она так необходима, чтобы в жизни все складывалось успешно.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» лучшие нейл-стилисты мира рассказали о том, какой маникюр считается стильным в 2019 году, и представили образцы своих работ.

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