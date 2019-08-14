Шоу-бизнес

Стал известен звездный состав участников третьего, обновленного сезона танцевального шоу канала «1+1» «Танці з зірками». Как и в прошлом году, за победу в проекте на паркете будут сражаться 14 пар. Старт сезона намечен на 25 августа. Его финал состоится в декабре. Напомним, что в минувшем сезоне победила пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Поиск новых звездных героев шоу начался с нового года. Объявлять участников продюсеры проекта стали в середине июля. К тому времени многие из них уже занимались серьезной подготовкой, чтобы в первом же эфире показать свои возможности. Кто станет в пары со звездами, пока остается тайной. Известно лишь, что среди них будут участники прошлых сезонов.

Имена звездных героев нового сезона «Танці з зірками»:

Владимир Остапчук: ведущий канала «1+1» и шоумен. Стал популярен после того, как был соведущим «Евровидения-2017» в Киеве. Владимир живет на две страны — Канаду, где находятся его жена и двое детей, и Украину.

Виктория Булитко: ее называют «принцессой комедии». Виктория — лауреат премии «Киевская пектораль», играет в театре на Подоле и является актрисой «Дизель шоу».

— У нас уже начались репетиции, — рассказала «ФАКТАМ» актриса Виктория Булитко. — Мы репетируем до последнего, пока хватает сил. Этим мне и нравится мой партнер — он настоящий профессионал и не жалеет времени и сил, чтобы научить меня танцевать. А научиться танцевать мне сложно! Никогда не занималась профессионально танцами, и наш быстрый и зажигательный танец не дается мне легко. И тем не менее, думаю, в первом эфире я удивлю зрителей скоростью и трюками.

— Кого вы считаете своим самым главным конкурентом?

— Признаюсь, не хочу даже тратить энергию на разговоры о конкуренции и сравнивать, кто лучше, кто хуже. Я думаю только о том, как получить удовольствие от проекта и научиться танцевать. Я не просто готова к изнурительным тренировкам, я понимаю, что они будут сложные, но при этом буду постоянно повторять себе: это прекрасные моменты раскрытия своего потенциала, могу и делаю что-то новое. Это помогает преодолеть все трудности. Физические нагрузки люблю, но сейчас для меня это просто настоящее экстремальное испытание.



Михаил Кукуюк: актер столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, хорошо известный зрителям по комедии «Свингеры».

Надежда Матвеева: радио и телеведущая, ставшая популярной благодаря проекту «Все буде добре», который девять лет выходил на канале СТБ.

— В детстве все балерины казались мне прямо сказочными принцессами, — призналась «ФАКТАМ» Надежда Матвеева. — Такие красивые, легкие. Помню, в какой-то момент попросила маму отвести меня на кружок балета в Дом культуры. И меня взяли. Но через некоторое время преподавательница сказала, чтобы мама меня забрала и я не мучилась. Так я попала на народные танцы, это мне нравилось. Спортивные или бальные танцы обошли меня стороной. Даже не могу сказать почему, видимо, просто так сложилось. Но вообще, у меня были разнообразные интересы: теннис, баскетбол, плавание. Впрочем, не могу утверждать, что физически развита настолько, что спортивно-бальные танцы станут для меня легким испытанием. Эх, мне будет, конечно, сложно, но интересно.



Алексей Яровенко: белорусский актер, сыгравший в сериалах «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала», «Артистка» и «Крепостная».

Ксения Мишина: вице-мисс конкурса красоты «Севастопольская красавица», сыграла одну из главных ролей в сериале «Крепостная».

Людмила Барбир: ведущая проекта «Сніданок з 1+1». В прошлом сезоне поддерживала своего коллегу по эфиру Руслана Сеничкина.

Анна Ризатдинова: призер олимпийских игр по художественной гимнастике, ее сыну Роману в ноябре исполнится два года.

Рэпер Серега: известен также как Seryoga a.k.a и Полиграф Шарікоff. Был в составе судей нескольких сезонов проекта «Х-фактор» (СТБ).

— Наши репетиции уже в разгаре, — сказал Серега. — Одно занятие длится минимум три часа, и это весьма потогонная и энергозатратная процедура. Сложнее всего успевать стирать и сушить вещи между репетициями.

— Чем будете удивлять в первом прямом эфире?

— Мне кажется, мое участие в этом шоу само по себе уже удивительно.



MARUV: артистка, известная своим скандалом на национальном отборе на «Евровидение-2019». После победы Анна Корсун (настоящее имя певицы) отказалась ехать на конкурс в Израиль.

Даниэль Салем: новый темпераментный и горячий ведущий проекта Нового канала «Одруження наосліп». Даниэль — основатель и совладелец нескольких заведений, в частности ресторана и гостинично-ресторанного комплекса.

Елена Кравец: актриса и звезда студии «Квартал 95».

TAYANNA: певица и ведущая проекта «Життя відомих людей».

Дзідзьо: яркий артист и тренер шоу «Голос. Діти.»

Произошла замена и в составе судей танцевального шоу. Комментировать и судить выступления участников будут известный хореограф Влад Яма, талантливая балерина Екатерина Кухар. Третьим судьей стал всемирно известный хореограф Франсиско Гомес, завоевавший популярность в Украине после судейства в шоу «Танцуют все!» Франсиско ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тэйлор Свифт. Танцор был главным хореографом на британских шоу «X-фактор», «Голос» и «Америка имеет талант».

Напомним, грандиозным суперфиналом второго сезона проекта «Танці з зірками» зрители насладились в ноябре 2018 года. Он завершил хореографический марафон, который длился ровно четырнадцать недель.

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