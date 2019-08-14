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- 18:06 В порядке чрезвычайной ситуации принято решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, — премьер-министр
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В порядке чрезвычайной ситуации принято решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, — премьер-министр
В среду, 14 августа, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это позволит решить проблему чрезвычайной ситуации в Луганской области.
«Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистический может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии — газ. Если дать газ по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену на электроэнергию. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. В регионе и так достаточно проблем». — отметил премьер-министр Украины.
Ранее директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай отметил, что действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена была перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России. Поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции.
Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что в Луганской области могут быть отключения электроэнергии, если не будет решения Кабмина по снижению цены на газ.
Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.
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