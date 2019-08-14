Температурные качели и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В начале этой недели Украину накрыла 30-градусная жара и дожди, которые принес циклон Zorro. В некоторых регионах стихия оказалась разрушительной. Так, на Буковине выпал град величиной с куриное яйцо, который крушил автомобили и ломал крыши домов. А в центре Киева мужчину чуть не убило поваленное ветром дерево. Такие погодные карусели ожидаются и в ближайшее время. Часть страны зальет дождями, а вторая будет страдать от жары. О погоде в Украине «ФАКТАМ» рассказали известные синоптики.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, «в ближайшее время на западе будет прохладно, а на юге — жарко. Также возможны осадки».

В четверг, 15 августа, грозовые дожди ожидаются на западе Украины. Во всех регионах возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров покажут всего 20 градусов, а вот на юге воздух прогреется до 30 выше нуля.

В пятницу, 16 августа, ожидаются грозы в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Киевской областях. Во всех областях сильный ветер. На западе воздух днем прогреется лишь до 20 градусов, на юге и востоке днем ожидается плюс 30.

В субботу, 17 августа, грозовые дожди пройдут на востоке. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 30.

В воскресенье, 18 августа, в восточных областях и местами на юге возможны грозы, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 10 метров секунду. Днем на севере воздух прогреется до 23 градусов, а на юге — до 27.

В понедельник, 19 августа, грозовые дожди пройдут на востоке Украины. Днем в северных и восточных областях будет около 26 градусов тепла, а в южных температура поднимется до 30.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, до конца второй декады месяца в Украине будет жарко.

— После жары, которая продержится недолго, температура воздуха начнет постепенно снижаться, — говорит народный синоптик. — А в последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода. В самом конце лета столбик термометра снова начнет падать. Первые дни сентября будут очень холодными, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит. Начало сентября будет дождливым.

Другой народный синоптик, Леонид Горбань, в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что с 17-го по 24 августа в Украине будет более-менее комфортная температура — 25−27 градусов. «В конце месяца потеплеет до 28−29 выше нуля. Но в последние дни августа похолодает до 23−24 градусов», — отметил синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве был зафиксирован температурный максимум 2019 года — 35 градусов. Такая температура была в столице 13 августа после полудня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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